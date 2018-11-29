Политолог: инициатива по Босфору показывает "градус неадекватности" Киева

В Киеве намерены попросить Турцию и мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение о том, найдет ли эта просьба отклик.

Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил на проходящей в Киеве Международной конференции по вопросам морской безопасности.

"Я как командующий военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина", – приводит слова Воронченко агентство УНИАН

"Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", – добавил командующий ВМС Украины.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал это заявление.

"В Киеве постоянно продуцируют различного рода градусы неадекватности – высказывания, которые, по их мнению, должны призвать участников мирового политического процесса повлиять на Россию, ввести против нее новые санкции, ограничить в различных вопросах. Иногда их поддерживают коллеги из США. Но в данном случае это просьба, которая не содержит никаких реальных оснований к ее исполнению. Конечно, (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган не прислушается к этому заявлению, даже если оно будет транслироваться президентом Украины Петром Порошенко", – сказал Александр Асафов.

Судоходство в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы регулируется конвенцией Монтре от 1936 года. Согласно этому документу, в мирное время причерноморские державы имеют право проводить через проливы любые свои военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российской стороны.

Российские пограничники задержали нарушителей, причем им пришлось применить оружие. Трое украинских военных получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Всего на борту было 24 военных, их задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы, задержанных арестовали на два месяца.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая была нужна президенту Украины в преддверии выборов, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

При этом российский лидер подчеркнул, что российские пограничники выполнили свой долг по защите государственной границы.