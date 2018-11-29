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"Такими вещами не шутят". Политолог об инициативе в конгрессе США по СНВ-3

(обновлено: 15:45 29.11.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкДмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в ПрагеДмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что это предложение направлено на эскалацию напряженности и новую гонку вооружений.

Сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от Республиканской партии Лиз Чейни внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года.

База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska
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"Этот законопроект препятствует финансированию продления нового договора СНВ до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ", – говорится в совместном заявлении законодателей на сайте сенатора.

В заявлении также содержатся традиционные обвинения в адрес России в нарушении действующих договоров, в частности ДРСМД. Сам документ озаглавлен "Прекращение российской ядерной агрессии".

"Серьезное преимущество России в тактическом ядерном оружии, которое не связано существующим соглашением о СНВ, ограничивает нашу способность сдерживать агрессию против США и наших союзников. Понятно, что старая модель СНВ не устранит ее. Этот законопроект гарантирует, что весь, а не какой-то ядерный арсенал России будет представлен на следующем раунде переговоров", – говорится в заявлении сенатора.

В связи с этим авторы документа считают, что США ни при каких обстоятельствах не должны соглашаться продлить действие СНВ-3 после истечения срока его действия в 2021 году без "радикального улучшения глубоко ошибочной сделки, согласованной администрацией Обамы".

Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений заканчивает свое действие в 2021 году. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что законопроект американских законодателей направлен на эскалацию напряженности и новую гонку вооружений.

"Выход американцев из договора СНВ-3 предполагает ответные действия России и новую гонку вооружений. По крайней мере, США будут так действовать. И они должны получить ответ на эти явно немудрые и не способствующие укреплению мира действия. Законопроект сенаторов вполне могут принять – это выгодно американскому ВПК. Хотя хочется надеяться, что трезвые головы все-таки в США найдутся. Ведь такими вещами не шутят – можно действительно поставить мир на грань войны, если эти ракеты будут размещены в странах НАТО, в непосредственной близости к российским границам. Тогда возможен новый Карибский кризис. Поэтому хотелось бы, чтобы страны, которые будут участвовать в этой провокации вместе с США, подумали о судьбе своих народов. Пространство для переговоров всегда можно найти, было бы желание. Договор можно еще обсуждать – пока не поздно", – сказал Александр Дудчак.

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