"Такими вещами не шутят". Политолог об инициативе в конгрессе США по СНВ-3

В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что это предложение направлено на эскалацию напряженности и новую гонку вооружений.

Сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от Республиканской партии Лиз Чейни внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года.

"Этот законопроект препятствует финансированию продления нового договора СНВ до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ", – говорится в совместном заявлении законодателей на сайте сенатора.

В заявлении также содержатся традиционные обвинения в адрес России в нарушении действующих договоров, в частности ДРСМД. Сам документ озаглавлен "Прекращение российской ядерной агрессии".

"Серьезное преимущество России в тактическом ядерном оружии, которое не связано существующим соглашением о СНВ, ограничивает нашу способность сдерживать агрессию против США и наших союзников. Понятно, что старая модель СНВ не устранит ее. Этот законопроект гарантирует, что весь, а не какой-то ядерный арсенал России будет представлен на следующем раунде переговоров", – говорится в заявлении сенатора.

В связи с этим авторы документа считают, что США ни при каких обстоятельствах не должны соглашаться продлить действие СНВ-3 после истечения срока его действия в 2021 году без "радикального улучшения глубоко ошибочной сделки, согласованной администрацией Обамы".

Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений заканчивает свое действие в 2021 году. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что законопроект американских законодателей направлен на эскалацию напряженности и новую гонку вооружений.

"Выход американцев из договора СНВ-3 предполагает ответные действия России и новую гонку вооружений. По крайней мере, США будут так действовать. И они должны получить ответ на эти явно немудрые и не способствующие укреплению мира действия. Законопроект сенаторов вполне могут принять – это выгодно американскому ВПК. Хотя хочется надеяться, что трезвые головы все-таки в США найдутся. Ведь такими вещами не шутят – можно действительно поставить мир на грань войны, если эти ракеты будут размещены в странах НАТО, в непосредственной близости к российским границам. Тогда возможен новый Карибский кризис. Поэтому хотелось бы, чтобы страны, которые будут участвовать в этой провокации вместе с США, подумали о судьбе своих народов. Пространство для переговоров всегда можно найти, было бы желание. Договор можно еще обсуждать – пока не поздно", – сказал Александр Дудчак.