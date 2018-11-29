Эксперт: МВФ дает Киеву кредиты вовсе не на развитие экономики

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард рассказала, что МВФ до конца года займется вопросом выделения денег Украине. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил этот шаг.

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) готов в этом году обсудить предоставление помощи Киеву. Такое заявление сделала директор-распорядитель организации Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Все предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого", – говорится в сообщении.

По словам Лагард, Порошенко рассказал ей об основных параметрах бюджета Украины на 2019 год, сейчас информацию изучают специалисты фонда. "Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени", – добавила глава МВФ.

Она не упомянула, обсуждалось ли введение военного положения на части территории Украины и возможное влияние этого шага на предоставление программы.

В свою очередь Порошенко написал комментарий в Twitter

"Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов оказать соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ", – говорится в посте.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что МВФ бросает Киеву "спасательный круг", преследуя собственные интересы.

"Отмечу, что схема stand-by используется при предоставлении кредита для погашения предыдущего кредита, то есть когда страна не располагает возможностью обслуживать долг. Кредит предоставляется на определенный срок, и, соответственно, деньги могут быть использованы только для обслуживания долга. Это своего рода "спасательный круг", который бросают Украине, чтобы она не объявила себя банкротом. Здесь есть определенный эгоизм со стороны МВФ, поскольку он предоставлял Украине предыдущие кредиты, а сейчас хотел бы вернуть эти деньги и, конечно, проценты. Кредит stand-by направлен на то, чтобы финансово и морально поддержать Украину в намерении вернуть долг. Не надо думать, что это кредит на развитие экономики или на развитие каких-то проектов. Это просто желание поддержать Украину на плаву, чтобы она возвращала долг", – считает Владимир Оленченко.

В октябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе кредитования, которая начнет действовать в 2019 году. Речь идет о схеме stand-by – из-за неспособности выполнить требования существующей программы Киев вынужден договариваться с фондом о кредите на короткий срок. Как сообщили в МВФ, речь идет о кредите в 3,9 млрд долларов на 14 месяцев.

В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 млрд долларов. Первый транш на 5 млрд Киев получил в марте 2015 года, второй – на 1,7 млрд – в августе того же года, а третий и четвертый – по миллиарду каждый – в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его так и не выделили.