Эксперт: победа Зурабишвили может сорвать планы США

Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные ЦИК. Эксперт по проблемам Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, повлияет ли эта победа на российско-грузинские отношения.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

После подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе – 40,48%.

Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе – 780 тысяч человек.

По предварительным данным, явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели за границей. Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Инаугурация состоится 16 декабря.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что значит победа Саломе Зурабишвили для российско-грузинских отношений.

"Саломе Зурабишвили – это личность харизматическая, при этом она – очень хороший аналитик, прекрасно ориентируется в мировой политике, в том числе европейской. Сейчас большинство экспертов склоняются к мысли, что после ее победы никаких особых изменений во внешней политике Грузии, особенно по отношению к России, ожидать не следует. Я так не считаю. Победа Зурабишвили – это очень символическое событие. Она – не только бывший грузинский дипломат, она и бывший французский дипломат. Будет, кстати, уместно вспомнить, что именно Париж сыграл очень заметную роль в урегулировании кризиса 2008 года, когда Грузия по приказу (тогдашнего президента) Михаила Саакашвили напала на Южную Осетию. И я думаю, что пребывание Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии, пусть и с нынешними сильно урезанными полномочиями, будет способствовать переориентации внешней политики Тбилиси с США на Европу. И это открывает определенные перспективы в том числе и для постепенной нормализации российско-грузинских отношений", – считает Станислав Тарасов.

По его мнению, изменения, скорее всего, коснутся и политики Тбилиси на южном направлении.

"Американцы сейчас пытаются подключить Грузию к своим санкциями против Ирана. Думаю, что сейчас Зурабишвили может переломить эту тенденцию, учитывая как тот факт, что для Тбилиси это подключение к американским санкциям против Ирана совершенно не выгодно, так и тот факт, что европейцы, как и Россия, смотрят на взаимоотношения с Тегераном совершенно иначе, чем американцы. И, таким образом, усилия американцев на кавказском направлении могут быть сорваны. В целом же приход Зурабишвили на пост президента может привести к тому, что из грузинского руководства будут окончательно выдавлены "революционеры", пришедшие во власть вместе с Михаилом Саакашвили. И, я думаю, те это понимают. Не случайно борьба за пост президента шла очень напряженная, несмотря на то, что сейчас этот пост носит вроде бы чисто представительский характер", – заключил Станислав Тарасов.

Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м она баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.