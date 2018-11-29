ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: победа Зурабишвили может сорвать планы США

(обновлено: 14:21 29.11.2018)
076453
© Sputnik / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкНезависимый кандидат Саломе Зурабишвили голосует на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018Независимый кандидат Саломе Зурабишвили голосует на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные ЦИК. Эксперт по проблемам Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, повлияет ли эта победа на российско-грузинские отношения.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

После подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе – 40,48%.

Независимый кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили голосует на одном из избирательных участков в Тбилиси
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Эксперт: линия на урегулирование отношений Грузии и РФ будет продолжена
Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе – 780 тысяч человек.

По предварительным данным, явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели за границей. Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Инаугурация состоится 16 декабря.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что значит победа Саломе Зурабишвили для российско-грузинских отношений. 

"Саломе Зурабишвили – это личность харизматическая, при этом она – очень хороший аналитик, прекрасно ориентируется в мировой политике, в том числе европейской. Сейчас большинство экспертов склоняются к мысли, что после ее победы никаких особых изменений во внешней политике Грузии, особенно по отношению к России, ожидать не следует. Я так не считаю. Победа Зурабишвили – это очень символическое событие. Она – не только бывший грузинский дипломат, она и бывший французский дипломат. Будет, кстати, уместно вспомнить, что именно Париж сыграл очень заметную роль в урегулировании кризиса 2008 года, когда Грузия по приказу (тогдашнего президента) Михаила Саакашвили напала на Южную Осетию. И я думаю, что пребывание Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии, пусть и с нынешними сильно урезанными полномочиями, будет способствовать переориентации внешней политики Тбилиси с США на Европу. И это открывает определенные перспективы в том числе и для постепенной нормализации российско-грузинских отношений", – считает Станислав Тарасов.   

По его мнению, изменения, скорее всего, коснутся и политики Тбилиси на южном направлении. 

"Американцы сейчас пытаются подключить Грузию к своим санкциями против Ирана. Думаю, что сейчас Зурабишвили может переломить эту тенденцию, учитывая как тот факт, что для Тбилиси это подключение к американским санкциям против Ирана совершенно не выгодно, так и тот факт, что европейцы, как и Россия, смотрят на взаимоотношения с Тегераном совершенно иначе, чем американцы. И, таким образом, усилия американцев на кавказском направлении могут быть сорваны. В целом же приход Зурабишвили на пост президента может привести к тому, что из грузинского руководства будут окончательно выдавлены "революционеры", пришедшие во власть вместе с Михаилом Саакашвили. И, я думаю, те это понимают. Не случайно борьба за пост президента шла очень напряженная, несмотря на то, что сейчас этот пост носит вроде бы чисто представительский характер", – заключил Станислав Тарасов.   

Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Политолог: Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"
Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м она баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена