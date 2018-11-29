Эксперт прокомментировал отказ Франции и Германии ужесточать санкции

Ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, выступили против ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
"Это заявление согласовывалось три дня. Польша предлагала включить в него фразу о новых санкциях против России, но ряд членов ЕС, в том числе Франция и Германия, посчитали преждевременным заявлять о наложении на Россию на данном этапе новых ограничительных мер", – сказал собеседник агентства. Однако, по его словам, это не означает, что Евросоюз вообще решил не применять против России санкции из-за этого инцидента.
Газета Welt ранее написала, ссылаясь на источники в ЕС, что Берлин и Париж выступают против ужесточения санкций против России на фоне инцидента в Керченском проливе.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский прокомментировал позицию европейских стран.
"Это нормальное явление, и оно постепенно усиливает свои позиции в рядах европейцев в целом. Осознание того, что необходимо ориентироваться на национальные, а не заокеанские интересы, постепенно приходит в Европу. Это важный момент в развитии вообще всего европейского сообщества. К этому первыми пришли венгры, чехи. А поляки по антироссийским вопросам, как всегда, в первых рядах", – сказал Виктор Надеин-Раевский.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией украинских властей в преддверии выборов. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.