Эксперт прокомментировал отказ Франции и Германии ужесточать санкции

Франция и Германия отказались ужесточать санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, сообщил источник. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Виктор Надеин-Раевский, в ЕС постепенно осознают, что надо ориентироваться на собственные, а не заокеанские интересы.

Ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, выступили против ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Это заявление согласовывалось три дня. Польша предлагала включить в него фразу о новых санкциях против России, но ряд членов ЕС, в том числе Франция и Германия, посчитали преждевременным заявлять о наложении на Россию на данном этапе новых ограничительных мер", – сказал собеседник агентства. Однако, по его словам, это не означает, что Евросоюз вообще решил не применять против России санкции из-за этого инцидента.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени Евросоюза заявила об обеспокоенности развитием ситуации в Керченском проливе и намерении действовать адекватно в координации с международными партнерами.

Газета Welt ранее написала, ссылаясь на источники в ЕС, что Берлин и Париж выступают против ужесточения санкций против России на фоне инцидента в Керченском проливе.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский прокомментировал позицию европейских стран.

"Это нормальное явление, и оно постепенно усиливает свои позиции в рядах европейцев в целом. Осознание того, что необходимо ориентироваться на национальные, а не заокеанские интересы, постепенно приходит в Европу. Это важный момент в развитии вообще всего европейского сообщества. К этому первыми пришли венгры, чехи. А поляки по антироссийским вопросам, как всегда, в первых рядах", – сказал Виктор Надеин-Раевский.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей. Суда были задержаны, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, координировавшие провокацию. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией украинских властей в преддверии выборов. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.