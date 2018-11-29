Военный политолог оценил слова украинского генерала про "фейковую силу" РФ

Заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала "Прямой" назвал "фейковой силой" российские комплексы противокорабельной обороны "Бал", которые были переброшены в Крым.
"Я полагаю, что, скорее всего, это снова очередная, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы", – заявил Самарский.
По его словам, украинская разведка знала о том, что данные комплексы находятся в Крыму. Кроме того, в распоряжении России после воссоединения с Крымом также оказались украинские комплексы береговой обороны, добавил военный.
"Словом, Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть, парады устраивать… Хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают", – выразил мнение Самарский.
В эфире радио Sputnik военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин высказал мнение, что слова украинского генерала – это часть информационной войны в отношении России.
"Наша реальная сила в Крыму приводит в содрогание наших соседей, в том числе украинцев, которые ведут против нас информационную войну с помощью таких вот новостей якобы сенсационных. Но на самом деле это попытка дискредитации России, ее Вооруженных сил. Конечно, ракетный комплекс "Бал" – проверенное оружие, он экспортируется за рубеж. И здесь прислушиваться к высказываниям каких-то якобы специалистов не стоит. Идет явная информационная война против России", – сказал Владимир Карякин.
"Бал" – береговой ракетный комплекс, предназначенный для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также для защиты побережья на десантоопасных направлениях.