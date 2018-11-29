Эксперт: Россия сделала серьезные шаги в сельском хозяйстве

Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве. В эфире радио Sputnik эксперт в сфере агропромышленного комплекса Илья Березнюк прокомментировал публикацию.

Сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.

За последние 20 лет Россия превратилась из зависимой от импорта продовольствия страны в одного из самых важных игроков на мировом экспортном рынке, констатирует издание.

При этом за последние пять лет и производство сельскохозяйственной продукции, и ее экспорт выросли на 20%, отмечают авторы статьи. Они объясняют это торговой и сельскохозяйственной политикой государства.

После распада СССР в России произошел коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, после чего в страну "хлынула" импортная продукция. Положение стало меняться после решения правительства в 2005 году активно инвестировать в собственное сельское хозяйство, отмечает Lantbrukets Affärstidning. При этом в ответ на экономические санкции Евросоюза и США в 2014 году Россия запретила импорт некоторых европейских и американских продуктов питания, напоминают авторы статьи.

В итоге, по результатам 2017 года Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля и пятым по величине производителем яиц и мяса кур, заключает Lantbrukets Affärstidning.

В эфире радио Sputnik управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк прокомментировал публикацию, отметив немалые достижения российского сельского хозяйства за последние годы.

"Действительно, если посмотреть назад, то у нас не было ничего, а сейчас мы импортозаместились, например, по бройлерам – практически на 98,7% покрываем все внутренние потребности нашего рынка, то же самое – по свинине, по говядине производим немало, в производстве молока – рост. К плюсам можем отнести успехи российского агроэкспорта. Например, недавно открылся рынок Китая по отдельным видам мяса птицы. Это очень серьезный шаг, потому что ранее это был закрытый рынок для нас. Есть позитивные примеры и по другим направлениям, например, по продукции глубокой переработки. Как известно, мы активно экспортируем шоколад, мороженое, и здесь нам предстоит большая работа", – сказал Илья Березнюк.

В то же время, по его словам, не обходится и без недостатков.

"Конечно, не по всем направлениям мы мировой лидер. Но, допустим, по пшенице мы вытесняем на некоторых рынках американцев. Если говорить в целом о развитии российского агропромышленного комплекса, то есть и серьезные успехи, но и свои недостатки. Это нормальный бизнес-процесс. Все идет не так уж легко и просто, но никто и не ожидал, что будет легко и просто", – отметил эксперт.

Россия летом 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых товаров из стран, применивших антироссийские санкции, – США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры.