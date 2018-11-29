Эксперт: линия на урегулирование отношений Грузии и РФ будет продолжена

Независимый кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили голосует на одном из избирательных участков в Тбилиси

Независимый кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили голосует на одном из избирательных участков в Тбилиси

На выборах президента Грузии по результатам подсчета 99,7% бюллетеней лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, сообщает ЦИК страны. В эфире радио Sputnik политолог Карине Геворгян рассказала об ожиданиях от этой победы.

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает на выборах 59,56% голосов (более 1,14 млн избирателей). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны после подсчета 99,7 % бюллетеней.

Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе по предварительным итогам получил 40,44% голосов (778 тысяч человек).

Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду, 28 ноября. По предварительным данным, явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели за границей.

Всего ЦИК организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. В России участки не открывались, потому что между странами нет дипломатических отношений.

В эфире радио Sputnik политолог, востоковед, замдиректора Института актуальной экономики Карине Геворгян рассказала об ожиданиях от победы Саломе Зурабишвили.

"Полагаю, что линия на урегулирование отношений Грузии и России будет продолжена, это совершенно очевидно, потому что ее противник продолжал бы линию (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили. Что касается самого грузинского народа, то он голосованием выразил свое мнение. Кроме того, там тревоги связаны даже не столько с этими выборами, сколько с положением в регионе, с просачиванием террористов-исламистов в Грузию. Народ ждет, что власти этот вопрос будут решать. В Грузии довольно много мигрантов, и этот вопрос довольно актуален. Кроме того, волнует вопрос сельского хозяйства, там есть немалые проблемы. А для этого необходимо налаживание отношений с Россией", – сказала Карине Геворгян.

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более тридцати лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м она уже баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.