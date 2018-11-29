Политолог: для Трампа инцидент в Керченском проливе – это "вопрос-развилка"

Президент США Дональд Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе, об этом он заявил СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что американскому лидеру предстоит принять политическое решение.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе.

Глава Белого дома поинтересовался, предупреждала ли Украина российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны в Керченском проливе.

"Они (украинские судна — ред.) дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю", — задался вопросом Трамп.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", прокомментировал ситуацию с задержанием кораблей ВМС Украины. По словам главы государства, инцидент в Черном море — "это провокация". Как отметил Путин, провокация была заготовлена Киевом заранее. "Это игра на обострение", — констатировал Путин.

Глава государства напомнил, что в сентябре этого года караван кораблей ВМС Украины уже проходил под Керченским мостом в Азовское море, при этом украинские моряки "полностью исполнили договоренности и требования, сообщили в каком составе идут, кто идет, куда идет". Российская сторона предоставила украинцам лоцмана, корабли успешно дошли до пункта назначения, отметил президент.

Ранее Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что рассматривает возможность отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Президент США отметил, что ожидает в ближайшее время полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте в Керченском проливе.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что американскому лидеру предстоит принять политическое решение.

"Трамп все прекрасно понимает. Весь вопрос – на одну страницу доклада. Он должен принять политическое решение, очень важное решение: если он полностью поддержит Киев, его юрисдикцию над Крымом и Керченским проливом, то тогда он, конечно, занял очень жесткую антироссийскую позицию. Отмечу, что де-факто сама Украина признает контроль России в этом районе над международными водами и проливом, по которому могут проходить любые коммерческие суда России и Украины, это было признано в сентябре, когда украинские суда там прошли, заказав лоцмана, и встав в очередь, как положено. Сейчас вопрос принципиальный: либо Вашингтон говорит, что де-факто контроль над проливом осуществляет Россия, тогда Украина выступала провокатором. Но если позиция США будет идти в русле позиции, которую принял западный мир, то нас продолжат обвинять. Так что это вопрос-развилка, который сейчас должен определить для себя Трамп", — сказал Андрей Суздальцев.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ.

Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.

Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.



