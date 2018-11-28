"Чувство страха". Американист о заявлении США про ядерные ракеты в Европе

США не собираются размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил спецпомощник президента США Гарретт Маркис. Американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за этим заявлением.

США не собираются размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил спецпомощник президента США, представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис.

"У США нет планов размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Это очередная российская дезинформация относительно договора по РСМД", – написал Маркис в Twitter.

Он привел ссылку на материал агентства Reuters о пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в понедельник.

Рябков заявил на пресс-конференции, что Россия не может оставить без ответа планы США по развертыванию у границ России установок, способных к пускам ракет "Томагавк". По его словам, размещение комплексов Aegis Ashore в Европе в качестве инфраструктуры противоракетной обороны США является прямым нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку пусковые установки этих ракет годятся и для "Томагавков".

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за словами спецпомощника президента США.

"Я считал и считаю, что после выхода США из ДРСМД возможны два варианта: либо установка американских ракет средней и меньшей дальности и в Европе, и в Азии, либо только в Азии. Выбор в пользу второго варианта может быть продиктован, в том числе, страхами европейских государств, потому что если ракеты будут установлены в Европе, то европейцы станут заложниками российско-американских отношений, а Европа, теоретически, рискует превратиться в поле боя. Мы видим, как напуганы этой перспективой европейские элиты. Плюс к этому размещение ракет одновременно в Европе и в Азии станет очередным шагом США, фактически направленным на консолидацию российско-китайского стратегического партнерства", – считает Константин Блохин.

По его мнению, администрация Трампа в настоящий момент может рассматривать вариант размещения РСМД только в Азии.

"Этот шаг снимет чувство страха у европейских государств, а также Соединенные Штаты таким шагом попытаются в какой-то степени успокоить Россию, продемонстрировав вроде бы как сугубо антикитайскую направленность (выхода США из ДРСМД, – ред.)… Понятно, что пока что верить заявлениям представителей администрации Трампа рано, но, я думаю, такой шаг ими уже продуман. В Азии есть страны, в которых можно установить такие ракеты – это страны, связанные военно-политическими альянсами с США. И можно предположить, что после консультаций с европейцами, которые и так уже устали от односторонних действий США, это было бы вполне логичным шагом для администрации Трампа. Которая тем самым попыталась бы еще и вбить клин в российско-китайское партнерство", – сказал Константин Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности.