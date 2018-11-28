ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Чувство страха". Американист о заявлении США про ядерные ракеты в Европе

0310
© Фото : U.S. MARINE CORPS PHOTO BY SGT. HUNTER HELISВертолет Sikorsky VH-92 Marine One у Белого домаВертолет Sikorsky VH-92 Marine One у Белого дома
© Фото : U.S. MARINE CORPS PHOTO BY SGT. HUNTER HELIS
США не собираются размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил спецпомощник президента США Гарретт Маркис. Американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за этим заявлением.

США не собираются размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил спецпомощник президента США, представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис.

"У США нет планов размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Это очередная российская дезинформация относительно договора по РСМД", – написал Маркис в Twitter.

Он привел ссылку на материал агентства Reuters о пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в понедельник. 

Рябков заявил на пресс-конференции, что Россия не может оставить без ответа планы США по развертыванию у границ России установок, способных к пускам ракет "Томагавк". По его словам, размещение комплексов Aegis Ashore в Европе в качестве инфраструктуры противоракетной обороны США является прямым нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку пусковые установки этих ракет годятся и для "Томагавков".

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за словами спецпомощника президента США. 

"Я считал и считаю, что после выхода США из ДРСМД возможны два варианта: либо установка американских ракет средней и меньшей дальности и в Европе, и в Азии, либо только в Азии. Выбор в пользу второго варианта может быть продиктован, в том числе, страхами европейских государств, потому что если ракеты будут установлены в Европе, то европейцы станут заложниками российско-американских отношений, а Европа, теоретически, рискует превратиться в поле боя. Мы видим, как напуганы этой перспективой европейские элиты. Плюс к этому размещение ракет одновременно в Европе и в Азии станет очередным шагом США, фактически направленным на консолидацию российско-китайского стратегического партнерства", – считает Константин Блохин.    

По его мнению, администрация Трампа в настоящий момент может рассматривать вариант размещения РСМД только в Азии.

"Этот шаг снимет чувство страха у европейских государств, а также Соединенные Штаты таким шагом попытаются в какой-то степени успокоить Россию, продемонстрировав вроде бы как сугубо антикитайскую направленность (выхода США из ДРСМД, – ред.)… Понятно, что пока что верить заявлениям представителей администрации Трампа рано, но, я думаю, такой шаг ими уже продуман. В Азии есть страны, в которых можно установить такие ракеты – это страны, связанные военно-политическими альянсами с США. И можно предположить, что после консультаций с европейцами, которые и так уже устали от односторонних действий США, это было бы вполне логичным шагом для администрации Трампа. Которая тем самым попыталась бы еще и вбить клин в российско-китайское партнерство", – сказал Константин Блохин.    

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена