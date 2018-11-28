Украинский правовед: Порошенко "феерически опозорился" с военным положением

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в связи с инцидентом в Керченском проливе рассчитывает на ввод кораблей НАТО в Черное море. Украинский правовед Татьяна Монтян в эфире радио Sputnik рассказала, чем, по ее мнению, продиктован этот призыв.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе рассчитывает на поддержку со стороны Запада в виде ввода кораблей НАТО в Черное море.

По данным пресс-службы президента, Порошенко заявил об этом в интервью американскому телеканалу NBC.

"Он также отметил, что как один из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, ибо это цель глобальной безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы.

В воскресенье три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских военных в ходе инцидента были ранены. Они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Украинская правозащитница, адвокат, правовед Татьяна Монтян в эфире радио Sputnik предположила, чем продиктован призыв Петра Порошенко к НАТО.

"Не понимаю, что делать кораблям НАТО в Черном море? Отбивать те "кастрюли", которые "отжали" русские? Думаю, что это все цирк для внутреннего пользования, очередная лапша на уши населения, что типа да, "весь мир с нами". Я даже гипотетически не могу представить, что делать кораблям НАТО в Черном море. А то, что об этом говорит Порошенко, так ведь надо же ему что-то говорить после того, как он феерически опозорился со своим военным положением и не смог отложить выборы", – сказала Татьяна Монтян.

На фоне инцидента в Керченском проливе Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны. Изначально президент Украины предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней. Позже срок действия указа был изменен на 30 дней во избежание срыва президентских выборов.

Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Петр Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства. Ряд украинских политиков уже обвинили президента страны в том, что вводя военное положение, он стремится ограничить критику в свой адрес.