Украинский правовед: Порошенко "феерически опозорился" с военным положением

Президент Украины Петр Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе рассчитывает на поддержку со стороны Запада в виде ввода кораблей НАТО в Черное море.
По данным пресс-службы президента, Порошенко заявил об этом в интервью американскому телеканалу NBC.
В воскресенье три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских военных в ходе инцидента были ранены. Они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Украинская правозащитница, адвокат, правовед Татьяна Монтян в эфире радио Sputnik предположила, чем продиктован призыв Петра Порошенко к НАТО.
"Не понимаю, что делать кораблям НАТО в Черном море? Отбивать те "кастрюли", которые "отжали" русские? Думаю, что это все цирк для внутреннего пользования, очередная лапша на уши населения, что типа да, "весь мир с нами". Я даже гипотетически не могу представить, что делать кораблям НАТО в Черном море. А то, что об этом говорит Порошенко, так ведь надо же ему что-то говорить после того, как он феерически опозорился со своим военным положением и не смог отложить выборы", – сказала Татьяна Монтян.
Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Петр Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства. Ряд украинских политиков уже обвинили президента страны в том, что вводя военное положение, он стремится ограничить критику в свой адрес.