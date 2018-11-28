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Политолог об инциденте в Черном море: Путин все назвал своими именами

(обновлено: 16:54 28.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовёт!Президент РФ Владимир Путин посетил инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент в Черном море. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько, не вызывает сомнений, что нарушение украинскими кораблями границы РФ – заготовленная заранее провокация.

Нарушение украинскими кораблями госграницы России – это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, заявил Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Корабли ВМС Украины. 25 ноября 2018
© AP Photo / Ukrainian Navy Press Service
Мнение: для Киева провокация в Керченском проливе – многоходовая комбинация
"Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение", – отметил президент РФ.

Он напомнил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до воссоединения с Крымом.

"Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана – даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана – молчали, вообще никак не отвечали", – добавил президент.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Выходка Киева близ Керченского пролива: расчет на время и место
Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации российские пограничники выполняли свой долг. 

"А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд", – сказал Путин.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал уверенность в том, что провокация действительно была организована в преддверии президентских выборов на Украине. 

"Президент России назвал все своими именами. Потому что совершенно очевидно, что это была провокация. Она была направлена либо на срыв выборов, либо на то, чтобы сделать эти выборы неравными в своих возможностях для остальных кандидатов. Введение военного положения позволяет закрывать средства массовой информации, задерживать, арестовывать людей. Военное положение было объявлено в тех регионах, где электорат наиболее неблагожелателен к действующему президенту Украины. Эти регионы наиболее населены, промышленно развиты и являются для этого президента наиболее опасными. Так что да, это была чистейшей воды провокация, и наш президент совершенно верно это охарактеризовал", – считает Богдан Безпалько.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Военный политолог: Украина пошла на нарушение границ РФ по двум причинам
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

На фоне инцидента Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны. Изначально президент Украины предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов. 

Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря.

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