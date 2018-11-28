Ветеран "Альфы" предположил, кому выгодны звонки о "минированиях" в Москве

Звонки о "минировании" торговых центров в Москве идут из-за границы, сообщили в экстренных службах. Член Ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что скоро будет установлено, откуда именно шли звонки.

Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуировали около 4,5 тысячи человек, идут из-за границы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

"Откуда именно идут звонки, выясняется", – уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в столице были эвакуированы посетители и персонал 12 крупных торговых центров.

Речь шла о комплексах "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

Также сообщалось о том, что людей выводят с территории Киевского вокзала, но в РЖД эту информацию опровергли.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень прошлого года. Тогда было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Член Ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что скоро будет установлено, откуда именно идут звонки.

"Я думаю, что это вопрос времени. Современные технические возможности позволяют при наличии соответствующего оборудования маскировать адреса исходящих звонков – но лишь до определенного предела. Думаю, что это скоро будет установлено – с каких номеров звонили и откуда именно", – сказал Андрей Попов.

По его мнению, в нынешней ситуации под подозрение попадают, прежде всего, украинские спецслужбы.

"Руководствуясь вопросом "кому выгодно" можно предположить, что в данный момент это выгодно, например, СБУ. После провала провокации в Керченском проливе этой структуре нужно спешно реабилитироваться перед президентом (Украины Петром) Порошенко – это раз, и перед западными "кураторами" – это два. А здесь речь идет об операции, которая гарантированно будет иметь информационный резонанс, но при этом не требует практически никаких финансовых затрат и длительной подготовки. Поэтому украинские спецслужбы вполне могли организовать сейчас волну таких фейковых "минирований"", – считает Андрей Попов.