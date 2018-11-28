Мнение: в Киеве рассчитывали на гибель моряков в Керченском проливе

Украинский генерал заявил, что Киев "подставил" своих моряков в ситуации с нарушением границы в Керченском проливе. Политолог Ростислав Ищенко уверен, что это действительно так. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе и были задержаны погранслужбой ФСБ, "подставили" власти в Киеве, заявил в интервью порталу Politeka экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, корабли ВМС Украины зашли на территорию, которая контролируется Россией, и других вариантов развития событий, кроме как задержание нарушителей с применением оружия, не было.

Если украинские власти сознательно выбрали для кораблей этот маршрут и формат движения, то это является "большим преступлением", добавил он.

В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко высказал свой взгляд на ситуацию.

"Конечно, подставили моряков, потому что, по большому счету, они могли погибнуть. Не надо забывать, что хотя это были маленькие катера, но вооруженные – это часть Военно-морских сил Украины. Украина заявляет, что она ведет с Россией войну, украинские официальные лица, причем не только на уровне депутатов, но и на уровне генералов, заявляли, что надо взорвать Крымский мост. И вот к Крымскому мосту плывет пусть маленькая, но эскадра и вторгается в территориальные воды России, не реагируя на обращения. Вполне логично было в этой ситуации предположить, что их не захватывать будут, а просто утопят. Думаю, Порошенко на это и рассчитывал. Безусловно, он в первую очередь подставлял моряков", – сказал Ростислав Ищенко.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.