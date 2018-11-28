Американист о призыве экс-посла на Украине: от слов к делу – путь большой

Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить российским кораблям из Азова заходить в порты ЕС и США. В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал это заявление.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил Вашингтону и его союзникам в ЕС запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в европейские и американские порты. Об этом, как сообщает RT, говорится в докладе дипломата, опубликованном на сайте американского Атлантического совета.

"Соединенным Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлевские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству", – сказано в документе.

Примечательно, что доклад появился на сайте Атлантического совета 21 ноября, то есть за несколько дней до инцидента в Керченском проливе.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал заявление бывшего американского посла.

"Не думаю, что эта инициатива будет востребована, хотя исключать ничего нельзя. Если они пойдут на такое обострение, то это уже будут меры, переходящие из разряда недружественных во враждебные. В таком случае, считаю, надо отвечать симметрично. Они еще не верят, что Россия может жестко отстаивать национальные интересы. И здесь – такой тест: будем или не будем отвечать, насколько далеко можно зайти. Думаю, что будет высказан еще ряд инициатив. Но от слов к делу – путь еще очень большой. Кроме того, надо понимать, что такой враждебный настрой к нам абсолютно не зависит от повода. Не было бы этого инцидента, был бы другой", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы РФ. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. В Кремле подчеркнули, что российская сторона действовала в соответствии с международным и внутренним правом.