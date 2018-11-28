Депутат: Порошенко – это человек, который стоит у края пропасти

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в десяти областях страны военного положения. Депутат Государственной думы Александр Ющенко в эфире радио Sputnik отметил, что нагнетание напряженности отвечает политическим интересам Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в ряде областей страны военного положения, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Это решение затронет десять регионов, в частности Луганскую и Донецкую области. Военное положение вводится на тридцать дней.

Верховная рада Украины одобрила в понедельник указ Порошенко о введении военного положения на фоне инцидента в Керченском проливе.

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Корабли были задержаны, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

Во вторник Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией. Как заявил Порошенко, его слова якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

Заместитель председателя комитета по информационной политике Государственной думы Александр Ющенко в эфире радио Sputnik отметил, что нагнетание напряженности отвечает политическим интересам Петра Порошенко и связано, прежде всего, с предстоящими выборами на Украине.

"Когда вы имеете дело с не совсем адекватным человеком, у которого вся его история правления сопровождается кровопролитием, развязыванием войны против собственного народа, вы должны понимать, что этот человек пойдет на все, чтобы и дальше оставаться у власти. И эта провокация в Керченском проливе, и дальнейшее его поведение – все это говорит о том, что провокация была давно подготовлена. Причем подготовлена, скорее всего, с участием его зарубежных кураторов, а он просто цинично осуществляет этот план… Когда такой не очень адекватный человек находится у края пропасти, то от него можно ожидать всего. Именно поэтому господин Порошенко в желании своем остаться у власти может пойти на все, что угодно", – сказал Александр Ющенко.

Он уверен, что список областей, в которых вводится военное положение, определялся, исходя из политических предпочтений их жителей.

"Введено военное положение именно в тех областях, которые традиционно не поддерживают господина Порошенко. Сейчас он находится у черты, рейтинг Порошенко – ниже плинтуса. Понятно, что он и ему подобные будут изо всех сил цепляться за власть… Что касается украинского народа, украинской армии, особенно в ее рядовом составе, то я думаю, там многие прекрасно понимают, куда могут завести страну авантюры Порошенко и всей этой бандеровской банды, которые, как упыри, прицепились к власти. Там не все так однозначно и монолитно, как может показаться на первый взгляд", – считает Александр Ющенко.

В конце декабря на Украине официально стартует президентская избирательная кампания. Ряд украинских политиков уже обвинили президента страны в том, что вводя военное положение, он стремится ограничить критику в адрес его действий. Петр Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.