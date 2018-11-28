Эксперт о санкциях: в Европе поняли, что США их могут просто разорить

Германия и Франция выступили против ужесточения санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта прокомментировал эту позицию.

Германия и Франция выступают против ужесточения существующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщило в среду издание Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе.

Как сообщает издание, во вторник на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать "меры по укреплению доверия". По словам источников в ЕС, санкции к ним не относятся.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал такую позицию.

"Слова в этом направлении – не первые, здесь важно то, что обе страны сразу об этом заявили. Дело в том, что политика Соединенных Штатов, которые являются главным организатором санкций (ЕС здесь только на втором месте), непредсказуема, хаотична и крайне эгоистична. И европейцы уже на нескольких примерах убедились, что США их могут просто разорить, не думая о последствиях. Причем есть желание (президента США Дональда) Трампа вводить какие-то санкции, чтобы доказывать конгрессу свою жесткость в отношении России, и у конгресса есть свои стремления показать первенство над Трампом в деле введения санкций. То есть идет конкуренция в этом деле. И европейцы понимают, что участвовать в этом – усиливать противостояние с Россией в ущерб своей экономике – просто уже невозможно", – сказал Юрий Почта.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. По его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей.