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Эксперт о санкциях: в Европе поняли, что США их могут просто разорить

(обновлено: 13:28 28.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Германия и Франция выступили против ужесточения санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта прокомментировал эту позицию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт рассказала, чего боится Европа в вопросе антироссийских санкций
Германия и Франция выступают против ужесточения существующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщило в среду издание Die Welt  со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе.

Как сообщает издание, во вторник на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать "меры по укреплению доверия". По словам источников в ЕС, санкции к ним не относятся.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал такую позицию.   

"Слова в этом направлении – не первые, здесь важно то, что обе страны сразу об этом заявили. Дело в том, что политика Соединенных Штатов, которые являются главным организатором санкций (ЕС здесь только на втором месте), непредсказуема, хаотична и крайне эгоистична. И европейцы уже на нескольких примерах убедились, что США их могут просто разорить, не думая о последствиях. Причем есть желание (президента США Дональда) Трампа вводить какие-то санкции, чтобы доказывать конгрессу свою жесткость в отношении России, и у конгресса есть свои стремления показать первенство над Трампом в деле введения санкций. То есть идет конкуренция в этом деле. И европейцы понимают, что участвовать в этом – усиливать противостояние с Россией в ущерб своей экономике – просто уже невозможно", – сказал Юрий Почта.  

Корабли ВМС Украины. 25 ноября 2018
© AP Photo / Ukrainian Navy Press Service
Мнение: для Киева провокация в Керченском проливе – многоходовая комбинация
В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. По его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей.

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