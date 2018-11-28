Эксперт о санкциях: в Европе поняли, что США их могут просто разорить

Как сообщает издание, во вторник на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принимать "меры по укреплению доверия". По словам источников в ЕС, санкции к ним не относятся.
В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал такую позицию.
"Слова в этом направлении – не первые, здесь важно то, что обе страны сразу об этом заявили. Дело в том, что политика Соединенных Штатов, которые являются главным организатором санкций (ЕС здесь только на втором месте), непредсказуема, хаотична и крайне эгоистична. И европейцы уже на нескольких примерах убедились, что США их могут просто разорить, не думая о последствиях. Причем есть желание (президента США Дональда) Трампа вводить какие-то санкции, чтобы доказывать конгрессу свою жесткость в отношении России, и у конгресса есть свои стремления показать первенство над Трампом в деле введения санкций. То есть идет конкуренция в этом деле. И европейцы понимают, что участвовать в этом – усиливать противостояние с Россией в ущерб своей экономике – просто уже невозможно", – сказал Юрий Почта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. По его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей.