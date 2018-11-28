"Адекватно угрозе". Военный эксперт о новом дивизионе С-400 в Крыму

Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года. В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин высказал уверенность в том, что это поможет сделать обстановку в регионе более стабильной.

Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ближайшее время новый комплекс <…> заменит предыдущий ЗРК", – сказал он, уточнив, что это произойдет в рамках перевооружения.

Зенитчики Четвертой армии ВВС и ПВО начали готовить технику к маршу на станцию погрузки, откуда ЗРС поездом доставят в пункт постоянной дислокации. Куда именно – не уточняется.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин высказал уверенность в том, что новый дивизион С-400 в Крыму сделает обстановку в регионе более стабильной.

"Это очень хорошая новость и правильное решение. Граница РФ в этой части земного шара – морская, сухопутная, воздушная и воздушно-космическая – должна быть на самом надежном замке. Для этого будут использованы самые современные средства защиты – система С-400 носит оборонительный, а не наступательный характер, в отличие от американских систем противоракетной обороны, в пусковые установки которых могут загружаться как оборонительные, так и наступательные средства. Предпринимаемые РФ меры в этой части Европы являются адекватными той угрозе, которая инспирируется Киевом и его ближайшими покровителями – ведущими странами НАТО. Это США, Великобритания, Франция и Германия. Есть и другие натовские государства, которые разделяют подход нынешнего украинского руководства, которое спит и видит, как можно больше учинить различных провокаций. Нужно, чтобы они полностью прекратили выстраивать свои планы на то, чтобы играть очень опасную игру, в том числе с применением различных видов вооружений и военной техники", – сказал Владимир Козин.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов. Ее тактико-технические характеристики значительно лучше, чем у знаменитой предшественницы – С-300ПМ. При этом С-300, по оценке специалистов, существенно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.