Политолог оценил действия самолета-разведчика ВМС США у Керченского пролива

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведку у Керченского пролива. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал уверенность в том, что как таковых разведывательных целей при этом не преследовалось.

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел во вторник разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter.

Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Boeing P-8 Poseidon – патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

RQ-4 Global Hawk – стратегический разведывательный БПЛА, способный выполнять патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков оценил действия самолета-разведчика ВМС США у Керченского пролива.

"Они там ничего не пытались найти, потому что есть космические группировки спутников, которые могут все разведать, все сфотографировать. Это открытая, откровенная провокация, фактическое повторение того, что сделали украинцы с тремя судами. Это эскалация напряжения в акватории Черного и Азовского морей", – сказал Леонид Крутаков.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и нескольких часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.