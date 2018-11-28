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Политолог: у Порошенко плохо получается разыгрывать карту "войны с РФ"

(обновлено: 10:45 28.11.2018)
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© РИА Новости . Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018Президент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал об "угрозе полномасштабной войны" с Россией. В эфире радио Sputnik директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов назвал цель, которую преследует украинский лидер подобными заявлениями.

Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией, с таким утверждением в ходе интервью украинским телеканалам выступил президент страны Петр Порошенко.

Как заявил глава украинского государства, его слова якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эксперт о военном положении на Украине: у Порошенко есть цель, но нет плана
По словам Порошенко, которые приводит его пресс-служба, после инцидента в Керченском проливе Киев должен был "обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения".

"И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", – заявил президент, добавив, что на основании этого было решено ввести военное положение в отдельных областях Украины.

В эфире радио Sputnik директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов высказал уверенность в том, что Порошенко таким образом пытается улучшить свой рейтинг.

"Заявление Порошенко соответствует ожиданиям той части избирателей Украины, которая сейчас находится в глубокой паранойе, считая, что возможно наступление российских войск на Украину. Они считают, что только дружеские отношения с США и укрепление обороноспособности за счет привлечения американской базы может спасти Украину от потери независимости. Небольшая часть граждан Украины – порядка 5 процентов – разделяет такие националистические и одновременно панические убеждения. У Порошенко очень плохой рейтинг. Если выборы состоятся, то он, скорее всего, не попадет даже во второй тур. Поэтому ему сейчас необходимо играть на карте конфликта с Россией и всячески показывать, что США его поддерживают. Мол, только он может спасти страну от "русской агрессии". Но это у него не очень хорошо получается, потому что американцы пока заняли выжидательную позицию – они тоже понимают, что его рейтинги крайне низкие", – сказал Вячеслав Смирнов.

Корабли ВМС Украины. 25 ноября 2018
© AP Photo / Ukrainian Navy Press Service
Мнение: для Киева провокация в Керченском проливе – многоходовая комбинация
Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и не отреагировали на требования российских пограничников.

Против нарушителей было применено оружие, все три корабля, на борту которых находились 24 моряка, задержали.

После инцидента в Керченском проливе Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

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