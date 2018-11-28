Политолог объяснил слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил СМИ, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров прокомментировал ситуацию.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Washington Post заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал он.

Президент США добавил, что ждет в ближайшее время от спецслужб полного отчета об инциденте.

"Он (отчет) будет иметь весьма определяющее значение. Может быть, у меня не будет встречи", — отметил он.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20. В Кремле эту информацию подтвердили и отметили, что дата встречи еще прорабатывается.

Саммит пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал ситуацию.

"Провокация в Керченском проливе одной из своих целей преследовала срыв встречи Трампа и Путина — так считали многие эксперты. И мы сейчас убеждаемся в том, что эта цель может быть достигнута. Трампа всячески пытаются оградить от контактов с российским президентом, и это наблюдается весь период его президентства, для этого ищутся всякие поводы. Это происходит потому, что Трамп пытается показывать свою самостоятельность, и у окружения президента есть опасения, что Трамп может не послушать советов своих помощников (что он, кстати, часто делает) и все-таки вывести отношения с Россией на другой уровень, разорвать этот порочный круг конфликтных отношений. А это невыгодно той части политического истеблишмента, который сделал ставку на разрыв отношений с Россией и нанесение экономического урона нашей стране как одному из конкурентов США на международной арене", — сказал Игорь Шатров.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией.

В Кремле подчеркнули, что российская сторона действовала в соответствии с международным и внутренним правом.