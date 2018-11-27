Военный политолог: такую технику, как наши ТОС, американцы создать не могут

Эксперт журнала The National Interest высоко оценил российские тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек". Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию американского издания.

Эксперт журнала The National Interest Чарли Гао оценил российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ее модернизированную версию "Солнцепек".

Как отмечает автор статьи, эти "смертоносные" ТОС оснащены неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС) термобарического и зажигательного действия и предназначены для поражения живой силы, а также легкобронированной и автомобильной техники противника.

Платформа с пусковой установкой на "Буратино" может поворачиваться на 360 градусов, что значительно упрощает наведение, пишет The National Interest. А шасси от танка Т-72 позволяют ТОС двигаться с той же скоростью, что и бронетанковые соединения, которым необходима защита.

Эксперт издания обратил внимание и на модернизированную версию "Буратино" – ТОС "Солнцепек". Эта система может использовать НУРС большего радиуса действия – до шести километров, а также обладает более защищенной пусковой установкой.

По мнению Гао, все эти особенности делают ТОС "Буратино" и "Солнцепек" одними из самых страшных видов оружия на сегодняшний день.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию американского издания.

"Нет никакого сомнения, что американские специалисты хорошо разбираются в огнеметных системах. Поэтому они оценили по достоинству наши "Солнцепек" и "Буратино". На самом деле, это лучшие тяжелые огнеметные системы, которые можно было создать, они находятся на уровне требований современных боевых действий в самых сложных условиях. Я думаю, американцы мечтают о подобного рода боевых машинах – но пока что ничего подобного создать не могут", – сказал Андрей Кошкин.