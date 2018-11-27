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Эксперт: украинский вариант "Варяга" у Порошенко не получился

(обновлено: 20:04 27.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМалый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту КерчиМалый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На сайте президента Украины опубликована скорректированная версия указа о введении военного положения – ранее текст указа был опубликован с ошибкой в сроке его действия. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах ошибки.

На сайте президента Украины опубликована скорректированная версия указа о введении военного положения – ранее текст указа был опубликован с ошибкой в сроке его действия.  

Верховная рада в понедельник одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. 

Как ранее сообщалось, в официальной газете правительства Украины "Урядовый курьер" был опубликован указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на 60 суток. Именно такой срок изначально фигурировал в решении СНБО.  

Позже вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что этот текст был напечатан ошибочно. 

В утвержденном Верховной радой документе указано введение военного положения в десяти регионах не на 60, а на 30 дней – во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах публикации ошибочной версии указа. 

"Эта путаница – результат всего того беспорядка и всей той неразберихи, которые происходят в украинском государстве после известных событий почти пятилетней давности. Когда с ошибками публикуются такие  документы, это говорит о том, что даже в таких важных для Украины вопросах там левая рука не знает, что делает правая. Плюс не очень хорошая подготовка главы государства в правовых вопросах. Я думаю, все это вместе взятое и стало причиной этого казуса с публикацией неверного текста указа", – сказал Эдуард Попов.  

По его мнению, Петр Порошенко изначально рассчитывал на введение военного положения именно на 60 дней с целью отсрочки или отмены президентских выборов. 

"Оппоненты Порошенко, включая (лидера партии "Батькивщина", – ред.) Юлию Тимошенко еще летом предупреждали, что он осенью пойдет на эскалацию конфликтов в Донбассе и в Приазовье и введет военное положение с целью отсрочки или даже отмены президентских выборов. Но я думаю, что не только критика в Раде помешала Порошенко изменить первоначальный план (о введении военного положения на 60 дней, – ред.). Главное – это высокопрофессиональные действия наших пограничников, которые очень технично задержали эти три украинские судна – как мелких нарушителей. Потому что Порошенко, очевидно, рассчитывал, что будут жертвы среди украинских моряков и какое-то из судов, в идеале, пойдет ко дну. Такой, знаете, украинский вариант нашего "Варяга" – и тогда уже истерия в Киеве была бы раскручена по полной программе. Но не удалось – и за это мы должны поблагодарить наших пограничников", – заключил Эдуард Попов.         

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, проигнорировав законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли провели опасные маневры и были задержаны. 

После украинской провокации Петр Порошенко обратился к нации, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины. 

В конце декабря на Украине официально стартует президентская избирательная кампания. Ряд украинских политиков обвинили президента страны в том, что вводя военное положение, он стремится ограничить критику в свой адрес.  

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