Онищенко: эксперименты с геномом человека требуют международного контроля

Первое декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Почему в мире не удается остановить эпидемию ВИЧ и поможет ли в борьбе с вирусом редактирование генома человека, в эфире радио Sputnik рассказал депутат ГД Геннадий Онищенко.

Всемирный день борьбы со СПИДом по решению ООН отмечается 1 декабря с 1988 года. В России прирост новых случаев заражения ВИЧ ежегодно составляет 85-86 тысяч. На сегодняшний день в регистре ВИЧ-инфицированных, который ведет Министерство здравоохранения РФ с 2017 года, содержатся сведения о более чем 808 тысячах пациентов. Об этом в конце ноября заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. В то же время в Китае ученый Хэ Цзянькуй рассказал, что участвовал в первом в истории изменении ДНК эмбриона. По его словам, целью было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться привить человеку способность, которой у обычных людей нет, – противостоять заражению ВИЧ.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik отметил, что результат, о котором говорит китайский ученый, вполне возможен, но подобные эксперименты требуют жесткого национального и международного регулирования.

"Теоретически, в связи с развитием синтетической биологии, это возможно. Я не думаю, что китайский ученый занимается какими-то ненаучными манипуляциями, чтобы выдать желаемое за действительное. Правда, здесь есть вопрос контроля. И в первую очередь – этическая сторона. Наша страна приняла закон о моратории на проведение экспериментов с геномом человека. Геному 3,6 миллиарда лет, и его действительно можно редактировать, но кто дал право человеку этим заниматься? Чем дальше идет наука, чем она более глубоко уходит в самое сокровенное человеческой природы, тем острее встают вопросы, связанные с этикой, с правом на такого рода эксперименты. Поэтому заявление китайского ученого меня, с одной стороны, порадовало, а с другой – насторожило. Такие эксперименты – это то, что сегодня (причем с опережением!) требует национального и международного регулирования", – сказал Геннадий Онищенко.

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