Военный эксперт: беспилотник РСЗО "Смерч" обеспечит поражение любой цели

В России завершаются испытания беспилотника, встроенного в снаряд РСЗО "Смерч". В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский рассказал о принципах работы подобной системы, аналогов которой в мире нет.

В России заканчивается работа по созданию и испытаниям беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе концерна "Техмаш" (входит в "Ростех").

Ранее о разработке сообщил генеральный конструктор научно-производственного объединения "Сплав" (разработчик РСЗО, входит в "Техмаш") Николай Макаровец. По его словам, первые образцы беспилотника, вероятно, будут проданы за рубеж, так как в России уже определены "структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии".

"Смерч" – советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров, предназначенная для поражения живой силы, бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

В НПО "Сплав" были созданы БМ-21 "Град", а также РСЗО "Ураган" и "Смерч". Продукция объединения, ведущего в России производителя реактивных систем залпового огня, поставляется как на внутренний рынок, так и за рубеж.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что прямых аналогов этой разработке нет.

"Этот беспилотный летательный аппарат предназначен для корректировки ведения огня реактивной системы "Смерч" – он выполняет доразведку целей. Принцип такой: есть цель на большом удалении, за несколько десятков километров от огневых позиций РСЗО "Смерч", она скрыта средствами разведки, например, спутниковыми. И если точные координаты цели неизвестны (особенно если цель подвижная, например, колонна техники на марше), то в этот район сначала запускается реактивный снаряд с беспилотником. Он на конечном участке траектории выходит из снаряда, раскрывает аэродинамические поверхности и барражирует в районе предполагаемого нахождения цели. С его помощью определяются точные координаты цели. В это время батарея реактивной системы "Смерч" находится в полной готовности к ведению огня. Она получает координаты с этого беспилотника, и по этой цели производит залп уже реактивными снарядами в боевом снаряжении. Это существенно сокращает время выполнения боевой задачи и ее эффективность, поскольку практически гарантирует стопроцентное поражение любой цели, включая маневрирующие. Прямых аналогов этой разработке нет", – сказал Виктор Мураховский.