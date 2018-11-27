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"Проигрыш во времени". Эксперт назвал главную проблему Европы

(обновлено: 16:14 27.11.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкФлаг Германии на здании РейхстагаФлаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В ФРГ оценили потери от конкуренции США с Россией и Китаем. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что Европа проигрывает в адекватной оценке происходящих процессов в мире.

Стратегическая конкуренция между США и РФ, а также между США и Китаем определяет новую геополитическую среду, заявил во вторник, выступая на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
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"Европа должна заявить о себе в геополитической среде, которая определена усиливающейся конкуренцией между мировыми державами. "Состязание за место великой державы" – это ключевое понятие. Арена этого состязания становится все более ясной: с одной стороны экономическая, между США и Китаем, с возможной эскалацией торговых споров. С другой стороны, стратегическая конкуренция между США и Россией, а также США с Китаем. Эта новая форма "состязания за место великой державы" является главной темой дискуссий в Вашингтоне. Гонка за технологическое господство подпитывает эту конкуренцию, в том числе в сфере вооружения", – сказал Маас.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Европа проигрывает в адекватной оценке происходящих процессов в мире.

"Устойчивое развитие – это уже факт истории, на сегодняшний день мир вошел в ситуацию жесткого противостояния различных идеологий, экономических систем и различных проектов видения будущего. В этой ситуации есть страны – центры силы, которые продвигают эти проекты на геополитической площадке. Проблема Европы в том, что у нее своего проекта будущего нет. Она либо вписывается в американский проект, либо пытается лавировать между несколькими проектами: российским, китайским, американским. Как субъект международных процессов Европа на сегодняшний день отсутствует. Она вынуждена принимать решения, исходя из современной конъюнктуры, хотя продолжает жить стратегией десятилетней давности – устойчивого развития, где мир един и все играют по одним правилам, чего на самом деле уже нет. И этот проигрыш во времени, проигрыш в адекватной оценке происходящих процессов сказывается и на европейской экономике – она теряет больше всех, потому что не является актором текущих стратегических процессов", – сказал Дмитрий Солонников.

По его словам, Европа вынуждена выбирать.

"Если Европа будет выступать против США и выдвигать свой стратегический проект развития, то у нее будут серьезные потери в краткосрочной перспективе – Европа серьезно интегрирована с Соединенными Штатами, разрыв этих отношений обернется серьезнейшими экономическими и социальными потерями. Но это – перспектива на будущее: это возможность выстроить свои предложения, возможность выйти в конкурентное противостояние с Америкой и выстроить отношения с Россией и Китаем. Но европейские политики озабочены своим положением "здесь и сейчас", им нужно переизбираться на выборах, поэтому такой шаг им представляется крайне опасным. Они боятся его делать, поэтому Европа проигрывает все дальше и дальше", – считает эксперт.

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