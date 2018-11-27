"Проигрыш во времени". Эксперт назвал главную проблему Европы

В ФРГ оценили потери от конкуренции США с Россией и Китаем. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что Европа проигрывает в адекватной оценке происходящих процессов в мире.

Стратегическая конкуренция между США и РФ, а также между США и Китаем определяет новую геополитическую среду, заявил во вторник, выступая на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Европа должна заявить о себе в геополитической среде, которая определена усиливающейся конкуренцией между мировыми державами. "Состязание за место великой державы" – это ключевое понятие. Арена этого состязания становится все более ясной: с одной стороны экономическая, между США и Китаем, с возможной эскалацией торговых споров. С другой стороны, стратегическая конкуренция между США и Россией, а также США с Китаем. Эта новая форма "состязания за место великой державы" является главной темой дискуссий в Вашингтоне. Гонка за технологическое господство подпитывает эту конкуренцию, в том числе в сфере вооружения", – сказал Маас.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Европа проигрывает в адекватной оценке происходящих процессов в мире.

"Устойчивое развитие – это уже факт истории, на сегодняшний день мир вошел в ситуацию жесткого противостояния различных идеологий, экономических систем и различных проектов видения будущего. В этой ситуации есть страны – центры силы, которые продвигают эти проекты на геополитической площадке. Проблема Европы в том, что у нее своего проекта будущего нет. Она либо вписывается в американский проект, либо пытается лавировать между несколькими проектами: российским, китайским, американским. Как субъект международных процессов Европа на сегодняшний день отсутствует. Она вынуждена принимать решения, исходя из современной конъюнктуры, хотя продолжает жить стратегией десятилетней давности – устойчивого развития, где мир един и все играют по одним правилам, чего на самом деле уже нет. И этот проигрыш во времени, проигрыш в адекватной оценке происходящих процессов сказывается и на европейской экономике – она теряет больше всех, потому что не является актором текущих стратегических процессов", – сказал Дмитрий Солонников.

По его словам, Европа вынуждена выбирать.

"Если Европа будет выступать против США и выдвигать свой стратегический проект развития, то у нее будут серьезные потери в краткосрочной перспективе – Европа серьезно интегрирована с Соединенными Штатами, разрыв этих отношений обернется серьезнейшими экономическими и социальными потерями. Но это – перспектива на будущее: это возможность выстроить свои предложения, возможность выйти в конкурентное противостояние с Америкой и выстроить отношения с Россией и Китаем. Но европейские политики озабочены своим положением "здесь и сейчас", им нужно переизбираться на выборах, поэтому такой шаг им представляется крайне опасным. Они боятся его делать, поэтому Европа проигрывает все дальше и дальше", – считает эксперт.