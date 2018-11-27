Юрист: Россия не обязана исполнять решение арбитража по иску Ощадбанка

РФ не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка из-за утери активов в Крыму, заявили в Минюсте. В эфире радио Sputnik юрист Тимур Маршани прокомментировал ситуацию.

Россия не признает решение международного арбитража о взыскании с нее 1,3 млрд долларов в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Минюста. В ведомстве утверждают, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России.

Минюст России заявил, что будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения.

Накануне украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 млрд долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.

В эфире радио Sputnik юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани прокомментировал позицию российской стороны.

"Мы полагаем, что юрисдикция суда, принявшего решение в пользу Украины, является неправосудной. Мы не обязаны подчиняться этим нормам – они не являются нормами международного права либо международными договорами, подписанными РФ. В соответствии со статьей 15 Конституции РФ мы обязаны исполнять только те международные нормы и договоры, которые были нами ратифицированы. Поэтому все обвинения в адрес российской стороны о том, что мы якобы недобросовестно выполнили условия контракта, являются не более чем политическим ангажементом, направленным на дискредитацию имени России в международной сфере. Мы не обязаны исполнять решение суда – того, на котором мы не могли оппонировать в полной мере, защищая свои права. Позиция украинской стороны была однобоко воспринята судом, и контраргументы абсолютно не принимались во внимание. Суд применял процедуру с точки зрения отстаивания интересов только одной стороны – украинской. Политическое решение, которое было принято, к правосудию не имеет никакого отношения", – считает Тимур Маршани.