"Тысячи арестов плюс бонус". Политолог о военном положении на Украине

Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik предположил, по каким критериям выбирались области для введения военного положения.

Верховная рада в понедельник вечером одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности, Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", – говорится в пояснительной записке на сайте Верховной рады к доработанному законопроекту о введении военного положения.

Одобрение указа Петра Порошенко состоялось на фоне инцидента в Черном море, в ходе которого три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и были задержаны.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik предположил, по каким критериям киевские власти выбирали области для введения военного положения.

"Все очень просто: в этих областях находятся наиболее оппозиционные к нынешней власти люди, и там вопреки всему в наибольшей степени до сих пор сохраняется русская культура. Поэтому введение там военного положения – это внутриполитическая задача, связанная как с выборами, так и с раскруткой нового маховика репрессий. Потому что мы понимаем, что это закончится тысячами новых арестов, "закручиванием гаек", новым накатом на русскую культуру на Украине. Интерпретировано все это будет, конечно, как борьба с "агентами Путина". А заодно "бонусом" идет борьба с канонической Украинской православной церковью, потому что в списке – области, где больше всего ее приходов", – сказал Семен Уралов.

По его мнению, позже ограничение гражданских прав на Украине может быть расширено.

"Посмотрят, как пойдет – и дальше это может продлеваться по времени и расширяться. Военное положение позволяет в принципе лишать людей гражданских прав по максимуму. Насколько глубоко – это будут уже решать в пошаговом режиме: пробовать, смотреть, и двигаться дальше", – считает Семен Уралов.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, проигнорировав законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли провели опасные маневры и были задержаны.

После украинской провокации Петр Порошенко обратился к нации, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины.

В конце декабря на Украине официально стартует президентская избирательная кампания. Ряд украинских политиков уже обвинили президента страны в том, что вводя военное положение, он стремится ограничить критику в адрес его действий.