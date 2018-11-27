"Тысячи арестов плюс бонус". Политолог о военном положении на Украине

Верховная рада в понедельник вечером одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности, Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.
Одобрение указа Петра Порошенко состоялось на фоне инцидента в Черном море, в ходе которого три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и были задержаны.
Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik предположил, по каким критериям киевские власти выбирали области для введения военного положения.
"Все очень просто: в этих областях находятся наиболее оппозиционные к нынешней власти люди, и там вопреки всему в наибольшей степени до сих пор сохраняется русская культура. Поэтому введение там военного положения – это внутриполитическая задача, связанная как с выборами, так и с раскруткой нового маховика репрессий. Потому что мы понимаем, что это закончится тысячами новых арестов, "закручиванием гаек", новым накатом на русскую культуру на Украине. Интерпретировано все это будет, конечно, как борьба с "агентами Путина". А заодно "бонусом" идет борьба с канонической Украинской православной церковью, потому что в списке – области, где больше всего ее приходов", – сказал Семен Уралов.
По его мнению, позже ограничение гражданских прав на Украине может быть расширено.
"Посмотрят, как пойдет – и дальше это может продлеваться по времени и расширяться. Военное положение позволяет в принципе лишать людей гражданских прав по максимуму. Насколько глубоко – это будут уже решать в пошаговом режиме: пробовать, смотреть, и двигаться дальше", – считает Семен Уралов.
После украинской провокации Петр Порошенко обратился к нации, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины.
В конце декабря на Украине официально стартует президентская избирательная кампания. Ряд украинских политиков уже обвинили президента страны в том, что вводя военное положение, он стремится ограничить критику в адрес его действий.