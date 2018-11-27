Эксперт: не в интересах Украины сводить отношения с Россией к нулю

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что дипотношения с Россией не нужны, однако разрывать их украинские власти не готовы. Эксперт Борис Шмелев в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве понимают: окно для контактов должно быть открыто.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что дипотношения с РФ себя исчерпали, но к их разрыву Киев пока не готов.

"Что касается отношений с Россией – нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 миллиона украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю работу, которую делают наши консулы", – сказал Климкин в понедельник в Раде.

Его слова прозвучали на фоне инцидента в Черном море с участием кораблей ВМС Украины .

В эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев прокомментировал заявление Климкина.

"Наши взаимоотношения находятся на одной из самых низших точек, хотя торгово-экономические связи не прекращаются, и в прошлом году даже был заметен определенный рост товарооборота. Конечно, разрыв дипломатических отношений больно ударил бы по самой Украине, поскольку свел бы все отношения с Россией к нулю. Не в интересах Украины полностью прекращать отношения – в Донбассе ситуация крайне сложная, нужен обмен мнениями, поэтому какое-то окно для переговорного процесса, для контактов должно быть открыто. И это Климкин понимает, поэтому этого последнего шага на российском направлении делать не хочет. Я думаю, что от жестких шагов Киев удерживают и западные партнеры. Они не хотят ожидать всяких непредсказуемых последствий для европейской безопасности", – сказал Борис Шмелев.

Однако, по мнению эксперта, Киев продолжит нагнетать напряженность.

"Но все впереди – еще неизвестно, как поведет себя в дальнейшем Киев. Он нагнетает напряженность, идет на провокации. И они будут продолжаться, тем более перед президентской кампанией. Нагнетание напряженности выгодно Киеву, потому что можно набирать политические очки, отвлекать внимание избирателей от внутренних проблем – это их стандартный ход", – считает Борис Шмелев.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.