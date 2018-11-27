"Марс – в центре событий". Эксперт о первом снимке планеты

Аппарат NASA прислал первый снимок с поверхности Марса. Комментируя это событие в эфире радио Sputnik, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, профессор Олег Вайсберг отметил, что сделан новый шаг в исследовании планеты.

Космический зонд НАСА InSight, который осуществил в понедельник, 26 ноября, посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок.

Аппарат успешно сел в 22.54 мск в районе нагорья Элизий. После этого специалисты сообщили, что получено первое фото. На нем можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт.

"Все системы аппарата в порядке, жалоб у аппарата нет", – сообщили ведущие трансляции, добавив, что посадка прошла идеально. После этого должны быть раскрыты солнечные батареи.

Вице-президент США Майк Пенс в своем Twitter опубликовал поздравление в связи с успешной посадкой зонда.

Он напомнил, что американские аппараты садятся на Марс в восьмой раз. "Невероятное достижение!", – написал Пенс.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, профессор Олег Вайсберг в эфире радио Sputnik прокомментировал событие.

"Это новый шаг в исследовании Марса. Они собираются исследовать почву на большую глубину, и это очень важно для понимания происхождения, эволюции Марса. Эти направления сейчас очень интенсивно развиваются, Марс в центре событий, и это – очередной шаг в исследовании, потому что есть разная интерпретация данных по поводу того, обладал ли Марс такой тяжелой атмосферой, сколько там воды раньше было и так далее. Так что эти исследования – попытка узнать больше. Надо понять, куда делась вода, нужно получить новые доказательства и ответить на актуальные вопросы: был ли океан на Марсе, и была ли там какая-то жизнь, хотя бы примитивная", – сказал Олег Вайсберг.

Зонд InSight, запущенный в мае, предназначен для изучения геологического строения Марса. Сигналы, по которым делаются выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды и следующие за ним кубсаты MarCО. Зонд оснащен сейсмографом, а также геофизическим термометром, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр планеты.