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Олейник: на Украине поняли, кто "спродюсировал" провокацию в Черном море

(обновлено: 10:05 27.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкЛидер Радикальной партии Олег Ляшко с однопартийцами на заседании Верховной рады Украины. 26 ноября 2018Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с однопартийцами на заседании Верховной рады Украины. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащий украинских ВМС сознался в провокации в Керченском проливе, следует из кадров, опубликованных ФСБ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине многие понимают, что реально произошло в Черном море.

ФСБ опубликовала кадры опроса задержанных украинских военнослужащих, сообщает RT.

На вопросы ответили старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой. Все трое признались в совершении провокации, в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства. Драч подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении российской границы. В свою очередь, Лесовой добавил, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке" от российских пограничников.

На момент перехода на борту было стрелковое оружие и пулеметы ДШК с боекомплектами. "Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал военный.

Заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза организации, в свою очередь, заявил, что российские военные обнаружили на одном из задержанных в Черном море украинских судов двух сотрудников службы безопасности Украины.

"На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом", — сообщил Полянский.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал уверенность в том, что на Украине многие понимают, что реально произошло в Керченском проливе. По его мнению, об этом говорит  прошедшее накануне в Верховной раде обсуждение указа президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны.

"Вчера в украинском парламенте заподозрили, что Порошенко задумал данное действие как провокацию. Многие задавали вопросы: зачем было посылать суда по морю, когда такие небольшие бронекатера, как правило, отправляют железнодорожным путем. А то, что там находились еще и сотрудники СБУ, говорит о том, что они присматривали за ситуацией. Так что даже на Украине многие разобрались, что реально произошло в Керченском проливе. Безусловно, без риторики о том, что "Россия – агрессор", в Раде не обошлось. В целом фон создали. Но в конкретном случае депутаты говорили о том, что Порошенко спродюсировал эту ситуацию, чтобы ввести военное положение и сорвать выборы президента, на которых ему никак не светит победа. Но официальная власть будет говорить свое, убеждать партнеров. Партнеры осведомлены, не думаю, что (канцлер Германии Ангела) Меркель, (президент США Дональд) Трамп не имеют информации от своих спецслужб о том, что реально произошло", — сказал Владимир Олейник.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник, 26 ноября, одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

Рассмотрение этого вопроса в Верховной раде проходило бурно. Президенту пришлось почти на ходу менять текст указа, чтобы не сорвать голосование. Компромиссом стало сужение территории, на которой вводится военное положение: вместо всей страны оно будет действовать в ряде регионов вдоль границы с Россией и вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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