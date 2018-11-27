Мнение: для Киева провокация в Керченском проливе - многоходовая комбинация

Российское посольство в США призвало Вашингтон "обуздать подопечных" на Украине в связи с нападениями радикалов на дипмиссии. Призыв справедлив, уверен политолог Андрей Манойло. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с акциями у российских дипломатических миссий на Украине.

"Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец", — сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.

С вечера воскресенья, 25 ноября, у российских дипучреждений на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят акции. В Киеве файерами и дымовыми шашками забросали посольство России, во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров, аналогичные события произошли и в Одессе.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал ситуацию.

"Призыв к США обуздать своих подопечных абсолютно справедлив. Провокация, организованная СБУ с использованием судов украинского флота в Керченском проливе, – это как раз абсолютно согласованная с Вашингтоном и спланированная акция. Наверняка будут и другие. Тем более с учетом того, что американцы направят в этот район свои силы быстрого развертывания, о чем было заявлено два дня назад. Может сложиться такая ситуация, когда украинцы снова попытаются на каких-то плавсредствах, баржах или плотах прорваться сквозь Керченский пролив, а когда их отправятся задерживать, там будут обнаружены смешанные украинские и американские экипажи. Я думаю, что в данной ситуации, в первую очередь, надо сохранять выдержку и не поддаваться на провокации, потому что эти инциденты специально спланированы под ответную реакцию России. Надо понимать, что это не импровизация украинских спецслужб – это многоходовая комбинация. Эту комбинацию неплохо было бы просчитать и действовать вопреки планам Киева и Вашингтона", — сказал Андрей Манойло.

По его мнению, ситуация с разгулом неонацизма на Украине беспокоит не только Россию.

"Конечно, очень многие страны заинтересованы в том, чтобы гнездо неонацистов на Украине было пресечено полностью и окончательно. В первую очередь, это РФ. Но и значительное количество стран, которые наблюдают за тем, что происходит на Украине, поддерживает позицию России. Более того, силы, которые готовы бороться с возрождением нацизма на Украине, есть даже в США. Общественность высказывается совершенно по-разному, и далеко не всегда в поддержку того курса, который проводят американские власти, пытаясь в очередной раз выдать украинцев за местечковых националистов, не представляющих угрозы для мира и глобальной международной безопасности. Сейчас, когда неонацизм на Украине начал выходить за географические пределы страны, где он победил в результате Евромайдана, даже западной общественности становится понятно, что именно пришло к власти в 2014 году на Украине. И становится ясно, что нет такого нацизма или фашизма, который удерживался бы долгое время в рамках национальных границ отдельно взятой страны, – обязательно будет экспансия. Эту экспансию мы сейчас и наблюдаем", — считает политолог.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье, 25 ноября, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.