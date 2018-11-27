Политолог оценил реакцию Трампа на события в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
"Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим", — сказал он в понедельник журналистам, когда его попросили дать комментарии по инциденту в Черном море.
Трамп также выразил надежду на то, что этот инцидент можно урегулировать.
Политолог, журналист Юрий Светов считает, что такая спокойная реакция связана с предстоящей встречей Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
"Я полагаю, что Трампу объяснили, и сам он это понимает, что одна из целей этой провокации – затруднить или вообще сорвать его переговоры с Путиным на G20. Отсюда и такая спокойная реакция. Встреча нужна ему и Путину, а другим игрокам это совершенно не нужно. (Президент Украины Петр) Порошенко и его окружение были категорически против победы Трампа, они делали ставку на Хиллари Клинтон. Известны даже довольно оскорбительные комментарии в адрес Трампа как кандидата, а он человек с долгой памятью и вряд ли это забыл. Поэтому особой симпатии он не чувствует. На встрече по поводу столетия окончания Первой мировой войны в Париже Трамп фактически проигнорировал Порошенко", — напомнил Юрий Светов в эфире радио Sputnik.
Он предположил, как заявление Трампа могут воспринять в Киеве.
"В Киеве — ловкие ребята, они научились превращать не-событие в событие. В Белом доме зашел Трамп в комнату, где сидел Порошенко с его советниками – это сразу трактуется как встреча равных партнеров. Страна-попрошайка, страна-банкрот, вернее, ее руководство, пытается играть в великую державу мирового уровня. Эти потуги выглядят смешно для внешнего наблюдателя, но, возможно, что внутри страны это "съедается"", — отметил политолог.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля укранских ВМС нарушили российскую государственную границу. Суда не реагировали на законные требования российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. В итоге украинские корабли, допускавшие опасные маневры, были задержаны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией", требующей "серьезного разбирательства".
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.
В понедельник Украина ввела военное положение сроком на 30 дней.