Политолог оценил реакцию Трампа на события в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik рассказал, почему реакция американского лидера была достаточно сдержанной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

"Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим", — сказал он в понедельник журналистам, когда его попросили дать комментарии по инциденту в Черном море.

Трамп также выразил надежду на то, что этот инцидент можно урегулировать.

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что такая спокойная реакция связана с предстоящей встречей Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

"Я полагаю, что Трампу объяснили, и сам он это понимает, что одна из целей этой провокации – затруднить или вообще сорвать его переговоры с Путиным на G20. Отсюда и такая спокойная реакция. Встреча нужна ему и Путину, а другим игрокам это совершенно не нужно. (Президент Украины Петр) Порошенко и его окружение были категорически против победы Трампа, они делали ставку на Хиллари Клинтон. Известны даже довольно оскорбительные комментарии в адрес Трампа как кандидата, а он человек с долгой памятью и вряд ли это забыл. Поэтому особой симпатии он не чувствует. На встрече по поводу столетия окончания Первой мировой войны в Париже Трамп фактически проигнорировал Порошенко", — напомнил Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Он предположил, как заявление Трампа могут воспринять в Киеве.

"В Киеве — ловкие ребята, они научились превращать не-событие в событие. В Белом доме зашел Трамп в комнату, где сидел Порошенко с его советниками – это сразу трактуется как встреча равных партнеров. Страна-попрошайка, страна-банкрот, вернее, ее руководство, пытается играть в великую державу мирового уровня. Эти потуги выглядят смешно для внешнего наблюдателя, но, возможно, что внутри страны это "съедается"", — отметил политолог.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля укранских ВМС нарушили российскую государственную границу. Суда не реагировали на законные требования российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. В итоге украинские корабли, допускавшие опасные маневры, были задержаны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией", требующей "серьезного разбирательства".

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.

В понедельник Украина ввела военное положение сроком на 30 дней.

