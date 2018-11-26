Политолог о голосовании в Совбезе: ООН нуждается в радикальной реформе

В Совбезе ООН было заблокировано внесенное по запросу РФ рассмотрение вопроса о ситуации в Керченском проливе. Итоги голосования в эфире радио Sputnik прокомментировала политолог Наталья Макеева.

В Совбезе ООН было заблокировано внесенное по запросу РФ рассмотрение вопроса о ситуации в Керченском проливе, свидетельствуют данные голосования.

"Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за – четверо, воздержались – четверо, повестка не принята", – сообщил представитель Китая, который председательствует в Совбезе в ноябре.

Ранее Россия запросила срочный созыв открытого заседания по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

Перед голосованием постпред США Никки Хейли агитировала против рассмотрения вопроса об эскалации в Керченском проливе. Она добавила, что США и их союзники "готовы обсуждать совершенную Россией провокацию в рамках подобающей постановки вопроса".

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что из за позиции стран, отвергших запрос России, Совбез не смог выполнить возложенные на него Уставом ООН функции.

"ООН фактически перестает быть инструментом международного права, инструментом правового уравновешивания, которым она являлась в рамках "ялтинского мира". Но уже давно, после распада Советского Союза, эта структура перестала выполнять эту свою функцию. Те же США ведут себя, как считают нужным, игнорируя те решения Совбеза, которые их не устраивают. Поэтому мне, честно говоря, кажется, что от ООН в данном случае все равно ничего не зависит. Совбез мог принять какие-то решения или мог их не принимать – на реальное развитие ситуации в регионе это все равно не повлияет. И сейчас, я думаю, нужно говорить или о кончине ООН – или о том, что эта организация нуждается в радикальном реформировании", – сказала Наталья Макеева.

Накануне утром корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Три украинских судна были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.