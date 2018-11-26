Мнение: военное положение грозит непредсказуемыми последствиями для Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, сообщается на сайте главы государства.
Согласно указу, военное положение на Украине будет действовать с 26 ноября до 25 января 2019 года. Генштабу поручено организовать частичную мобилизацию.
Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады, которая, как ожидается, соберется на внеочередное заседание вечером в понедельник.
Совет национальной безопасности и обороны ввел в стране военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.
Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, зачем Киеву необходимо военное положение.
"Подписание указа о введении военного положения на Украине – это только часть вопроса. Следующая часть – это заседание Верховной рады Украины. И только после утверждения парламентом этого указа само военное положение должно вступить в силу. Надо понять, какие будут полномочия и параметры определены в этом военном положении. Но это, конечно, срыв президентской избирательной кампании, это ущемление в правах граждан Украины. По сути, ограничение вообще всех прав. Это контроль за жизнью страны со стороны военных администраций, закрытие оппозиционных СМИ, это аресты без суда и следствия, задержание людей… Самое главное, что это позволит зачистить поле от оппозиции, от тех, кто как-то выступал против Порошенко", – сказал Вадим Колесниченко.
Однако, по его словам, нет уверенности в том, что Рада одобрит указ о военном положении.
"Правда, не факт, что это удастся реализовать. Первое – надо посмотреть, проголосует ли за это Верховная рада. Потому что это, по сути, ударяет по интересам большого числа депутатов. И второе – а смогут ли Нацгвардия и специальные силы выполнить этот указ о военном положении? Потому что все же если массовое сопротивление и массовое неисполнение перехлестнет чашу терпения, то тогда это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям", – заключил политик.
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).