Мнение: военное положение грозит непредсказуемыми последствиями для Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Указ еще должна одобрить Верховная рада. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что подписанный указ – это только часть вопроса.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, сообщается на сайте главы государства.

Согласно указу, военное положение на Украине будет действовать с 26 ноября до 25 января 2019 года. Генштабу поручено организовать частичную мобилизацию.

Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.

Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады, которая, как ожидается, соберется на внеочередное заседание вечером в понедельник.

Совет национальной безопасности и обороны ввел в стране военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, зачем Киеву необходимо военное положение.

"Подписание указа о введении военного положения на Украине – это только часть вопроса. Следующая часть – это заседание Верховной рады Украины. И только после утверждения парламентом этого указа само военное положение должно вступить в силу. Надо понять, какие будут полномочия и параметры определены в этом военном положении. Но это, конечно, срыв президентской избирательной кампании, это ущемление в правах граждан Украины. По сути, ограничение вообще всех прав. Это контроль за жизнью страны со стороны военных администраций, закрытие оппозиционных СМИ, это аресты без суда и следствия, задержание людей… Самое главное, что это позволит зачистить поле от оппозиции, от тех, кто как-то выступал против Порошенко", – сказал Вадим Колесниченко.

Однако, по его словам, нет уверенности в том, что Рада одобрит указ о военном положении.

"Правда, не факт, что это удастся реализовать. Первое – надо посмотреть, проголосует ли за это Верховная рада. Потому что это, по сути, ударяет по интересам большого числа депутатов. И второе – а смогут ли Нацгвардия и специальные силы выполнить этот указ о военном положении? Потому что все же если массовое сопротивление и массовое неисполнение перехлестнет чашу терпения, то тогда это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям", – заключил политик.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все корабли задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).