Аксенов об указе Порошенко: военное положение – ход "никчемных правителей"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о военном положении в стране. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире радио Sputnik назвал это "предвыборным ходом".

Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, сообщается на сайте президента Украины.

Военное положение на Украине будет действовать с 26 ноября до 25 января 2019 года. Генштабу поручено "предусмотреть меры частичной мобилизации", организовать и провести учебные сборы с резервистами.

Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.

Кроме того, поручено усилить охрану государственной границы с Россией, в том числе в районе Крыма.

Военное положение вступит в силу после одобрения Верховной рады.

Совет национальной безопасности и обороны объявил о введении в стране военного положения после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями. Решение принято за месяц до старта избирательной кампании по выборам президента Украины. При этом проведение выборов во время военного положения законодательством запрещается.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с введением на Украине военного положения.

"Это предвыборный ход. Когда стране нечем похвастаться, когда руководству страны нечем похвастаться перед гражданами, это обычная история. Что всегда делали такие никчемные правители? Искали внешнего врага, вводили военное положение. Вот это сейчас и происходит на Украине. За пять лет, кроме упадка экономики и всего остального, больше ничего на Украине не произошло. Поэтому – на чем им приходить опять к власти? А власть они стремятся сохранить любой ценой, потому что наворовали, а любая следующая власть, которая придет, пересмотрит все решения. Поэтому работают только на это, и цель их провокации – введение военного положения. Ничего другого здесь нет", – сказал Сергей Аксенов.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все корабли задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).