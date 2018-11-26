Аналитик: для Украины введение военного положения – вопрос скользкий

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране, в Раде заявили о вероятности коллапса экономики и срыва выборов. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал финансовый аналитик Алексей Коренев.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, сообщается на сайте президента Украины.

Согласно указу, военное положение на Украине будет действовать с 26 ноября до 26 января 2019 года. Генштабу поручено "предусмотреть меры частичной мобилизации", организовать и провести учебные сборы с резервистам.

Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.

Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады, которая, как ожидается, соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.

Ранее сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко высказал мнение, что военное положение может привести к срыву президентских выборов и коллапсу экономики. По словам Бойко, введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта.

"А что будет завтра после введения военного положения? Это вернет пленных, разрядит ситуацию, наступит деэскалация? Нет, после введения военного положения в практическом плане ничего не изменится", – считает депутат.

Он добавил, что "если сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны".

В эфире радио Sputnik аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев прокомментировал это заявление.

"Военное положение формально лишает Украину возможности кредитоваться со стороны международных организаций типа МВФ, Всемирного банка и так далее. И хотя Украина заявила, что МВФ якобы ее заверил в том, что кредит предоставлять будут, на самом деле по уставу подобных организаций кредиты не выдаются государствам, в которых объявлено военное положение. Поэтому вопрос скользкий для Украины. Во всем остальном – там больше политики. На Украине скоро выборы, и понятно, что Порошенко надо их либо выиграть, либо отодвинуть. Он понимает, что выборы он сейчас не выиграет, поэтому любая провокация ему на руку. Думаю, что значительное количество украинцев это прекрасно понимают. И в Раде подобное предложение может не пройти", – сказал Алексей Коренев.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все корабли задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.