Аналитик: для Украины введение военного положения – вопрос скользкий

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране, сообщается на сайте президента Украины.
Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.
Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады, которая, как ожидается, соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.
Ранее сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко высказал мнение, что военное положение может привести к срыву президентских выборов и коллапсу экономики. По словам Бойко, введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта.
Он добавил, что "если сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны".
В эфире радио Sputnik аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев прокомментировал это заявление.
"Военное положение формально лишает Украину возможности кредитоваться со стороны международных организаций типа МВФ, Всемирного банка и так далее. И хотя Украина заявила, что МВФ якобы ее заверил в том, что кредит предоставлять будут, на самом деле по уставу подобных организаций кредиты не выдаются государствам, в которых объявлено военное положение. Поэтому вопрос скользкий для Украины. Во всем остальном – там больше политики. На Украине скоро выборы, и понятно, что Порошенко надо их либо выиграть, либо отодвинуть. Он понимает, что выборы он сейчас не выиграет, поэтому любая провокация ему на руку. Думаю, что значительное количество украинцев это прекрасно понимают. И в Раде подобное предложение может не пройти", – сказал Алексей Коренев.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.