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Украинский политик рассказал, какая польза Порошенко от военного положения

(обновлено: 15:36 26.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В Верховной раде Украины подвергли критике предложение ввести в стране военное положение. Тем не менее многим нынешним нардепам это было бы выгодно, отметил в эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб.

Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко полагает, что военное положение может привести к срыву президентских выборов на Украине и коллапсу экономики. 

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эксперт объяснил, почему решение СНБО о военном положении похоже на анекдот
Украинский парламент сегодня должен будет рассмотреть вопрос о введении в стране военного положения в связи с ситуацией, сложившейся после инцидента в южной части Азовского моря.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. 15 марта 2017 года
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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По мнению Бойко, введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта. "А что будет завтра после введения военного положения? Это вернет пленных, разрядит ситуацию, наступит деэскалация? Нет, после введения военного положения в практическом плане ничего не изменится", – считает депутат.

Он добавил, что "если сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны".

Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Рада все же проголосует за введение в стране военного положения.

"Тут интересы президента и самой Рады совпадают в том плане, что это возможность сорвать избирательную кампанию – как президентскую, так, возможно, и парламентскую. Шансы переизбраться как у президента, так и у большей части нынешнего парламента крайне малы. Это совпадение интересов может вылиться в то, что военное положение будет введено. И я не думаю, что в этом случае по большому счету что-то существенным образом внутри Украины поменяется. Просто тот беспредел, который фактически присутствует сейчас практически по всем направлениям – и по ограничению свободы слова, и по преследованию инакомыслящих – будет просто формализован и как бы введен в законное русло. А суть методов нынешнего режима останется той же", – считает Александр Голуб.

По его мнению, вопрос о введении на Украине военного положения не случайно возник именно сейчас.  

"В декабре должна была бы официально стартовать президентская кампания. При военном положении она начаться не может, процедура подготовки к выборам будет сорвана. И выборы нужно будет переносить, по меньшей мере, на два месяца, если военное положение не будет продлено. Второй момент: в последнее время ситуация в стране довольно серьезно накалялась. Массовое недовольство заставляло людей в разных городах выходить на улицы, перекрывать движение. И чтобы сбить этот антипорошенковский, антивластный накал военное положение – это самый удобный механизм, потому что при нем запрещаются любые массовые акции, митинги и так далее. Помимо этого военное положение позволит Порошенко уже окончательно торпедировать Минские соглашения", – считает Александр Голуб.

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