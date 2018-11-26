Военный эксперт: конкурентов у арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" нет

Первая партия арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" поступила на вооружение, сообщили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об особенностях специальной арктической базы для комплексов.

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Специалистами 705-го военного представительства Минобороны России проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии из 12 арктических комплексов ТОР-М2ДТ", – говорится в сообщении.

"Тор-М2ДТ" – арктический вариант комплекса "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал это оружие очень эффективным, не имеющим конкурентов.

"У зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" есть локатор, восемь ракет, которые могут действовать по воздушным целям, в том числе баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. Теперь этот комплекс приспособили для размещения в Арктике, в высоких широтах, чтобы он выдерживал температуру до минус 50 градусов, мог передвигаться по заснеженной тундре, по арктическим скалам. Оружие переместили на новый носитель: если раньше "Тор-М2" был на гусеницах, мог передвигаться по бездорожью, то теперь его переместили на сочлененный "поезд" с широкими гусеницами. Такие северные "поезда" могут передвигаться по глубокому снегу – то есть это специальная арктическая база для комплекса "Тор-М2". А остальное осталось, как было. Это очень эффективный комплекс, он может сбивать ракеты систем залпового огня. В этом сегменте это лучшее оружие, конкурентов у этого комплекса нет", – сказал Виктор Литовкин.