Военный эксперт: конкурентов у арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" нет

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Тор-М2ДТ" – арктический вариант комплекса "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал это оружие очень эффективным, не имеющим конкурентов.
"У зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" есть локатор, восемь ракет, которые могут действовать по воздушным целям, в том числе баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. Теперь этот комплекс приспособили для размещения в Арктике, в высоких широтах, чтобы он выдерживал температуру до минус 50 градусов, мог передвигаться по заснеженной тундре, по арктическим скалам. Оружие переместили на новый носитель: если раньше "Тор-М2" был на гусеницах, мог передвигаться по бездорожью, то теперь его переместили на сочлененный "поезд" с широкими гусеницами. Такие северные "поезда" могут передвигаться по глубокому снегу – то есть это специальная арктическая база для комплекса "Тор-М2". А остальное осталось, как было. Это очень эффективный комплекс, он может сбивать ракеты систем залпового огня. В этом сегменте это лучшее оружие, конкурентов у этого комплекса нет", – сказал Виктор Литовкин.