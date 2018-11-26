Шахназаров: Бертолуччи – большущий мастер, память ему

13:5926.11.2018
(обновлено: 14:42 26.11.2018)
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Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни в Риме, сообщили СМИ. Глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в эфире радио Sputnik поделился своими мыслями об этой утрате.
Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни в Риме, сообщили Corriere della Sera и Repubblica.
Бертолуччи – автор "Конформиста" (Il Conformista, 1970), "Последнего танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатого века" (Il Novecento, 1976), "Последнего императора" (The Last Emperor, 1987), "Маленького Будды" (Little Buddha, 1993), "Ускользающей красоты" (Stealing Beauty, 1996) и "Мечтателей" (The Dreamers, 2003).
Режиссер Бернардо Бертолуччи на церемонии вручения премии "Оскар" за фильм "Последний Император". 29 апреля 1988 года
Творчество режиссера было отмечено престижными кинематографическими наградами. Он обладатель премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013-м был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".
В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи наградили Премией мира (Peace Summit Award) за вклад в борьбу за права человека.
Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер, продюсер, народный артист РФ Карен Шахназаров в эфире радио Sputnik поделился своими мыслями об этой утрате.
"Бертолуччи был большой художник. Он, пожалуй, был последним из этой плеяды великих итальянцев – Пазолини, Феллини, Антониони, Висконти… Его художественные идеи отсюда, из ренессанса итальянского кино середины ХХ века. И, конечно, он сделал такие выдающиеся картины, как "Конформист", "Двадцатый век"… "Последнее танго в Париже" – скандальная лента в свое время… Сейчас много скандалов устраивают, а у Бертолуччи эротическая тема необыкновенно художественна и уместна в его картине, это был не скандал ради скандала… Словом, большущий мастер, память ему, царствие небесное… Действительно выдающийся художник, настоящий художник, таких сейчас уже нет ни в Италии, ни в Европе, ни в Америке. Это уходящая плеяда", – сказал Карен Шахназаров.
Бернардо Бертолуччи рос в семье профессора истории искусств и кинокритика, который поощрял интерес к кино и брал с собой на съемки.
Будущий режиссер учился в Римском университете на философа и в юности писал стихи.
Бертолуччи начинал как ассистент режиссера на съемках фильма Пьеро Паоло Пазолини "Аккаттоне". Позже свой полнометражный дебют "Костлявая кума" Бертолуччи снял в стиле Пазолини.
Самые известные фильмы режиссера — "Конформист" (1970), "Последнее танго в Париже" (1972), "Двадцатый век" (1976), "Последний император" (1987), "Маленький Будда" (1993), "Ускользающая красота" (1996), "Мечтатели" (2003).
Лив Тайлер в фильме "Ускользающая красота".
После успеха "Конформиста" и "Последнего танго в Париже" режиссер много работал за пределами Италии, в том числе на Востоке, и называл себя "скептическим буддистом-любителем".
Бернардо Бертолуччи с актерами Марлоном Брандо и Марией Шнайдер на съемках картины "Последнее танго в Париже".
Творчество режиссера отмечено престижными кинематографическими наградами.
Бертолуччи — обладатель "Оскара", "Золотого глобуса", премии BAFTA, наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей. В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".
Кадр из фильма "Конформист".
Бернардо Бертолуччи перед премьерой фильма "Ты и я" (Io E Te) на 65-м Каннском кинофестивале.