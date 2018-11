Шахназаров: Бертолуччи – большущий мастер, память ему

Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни в Риме, сообщили СМИ. Глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в эфире радио Sputnik поделился своими мыслями об этой утрате.

Бертолуччи – автор "Конформиста" (Il Conformista, 1970), "Последнего танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатого века" (Il Novecento, 1976), "Последнего императора" (The Last Emperor, 1987), "Маленького Будды" (Little Buddha, 1993), "Ускользающей красоты" (Stealing Beauty, 1996) и "Мечтателей" (The Dreamers, 2003).

© AP Photo Режиссер Бернардо Бертолуччи на церемонии вручения премии "Оскар" за фильм "Последний Император". 29 апреля 1988 года

Творчество режиссера было отмечено престижными кинематографическими наградами. Он обладатель премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013-м был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи наградили Премией мира (Peace Summit Award) за вклад в борьбу за права человека.

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер, продюсер, народный артист РФ Карен Шахназаров в эфире радио Sputnik поделился своими мыслями об этой утрате.

"Бертолуччи был большой художник. Он, пожалуй, был последним из этой плеяды великих итальянцев – Пазолини, Феллини, Антониони, Висконти… Его художественные идеи отсюда, из ренессанса итальянского кино середины ХХ века. И, конечно, он сделал такие выдающиеся картины, как "Конформист", "Двадцатый век"… "Последнее танго в Париже" – скандальная лента в свое время… Сейчас много скандалов устраивают, а у Бертолуччи эротическая тема необыкновенно художественна и уместна в его картине, это был не скандал ради скандала… Словом, большущий мастер, память ему, царствие небесное… Действительно выдающийся художник, настоящий художник, таких сейчас уже нет ни в Италии, ни в Европе, ни в Америке. Это уходящая плеяда", – сказал Карен Шахназаров.