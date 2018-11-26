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Шахназаров: Бертолуччи – большущий мастер, память ему

(обновлено: 14:42 26.11.2018)
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© AP Photo / Willi HelfenbergerРежиссер Бернардо БертолуччиРежиссер Бернардо Бертолуччи
© AP Photo / Willi Helfenberger
Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни в Риме, сообщили СМИ. Глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в эфире радио Sputnik поделился своими мыслями об этой утрате.

Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни в Риме, сообщили Corriere della Sera и Repubblica

Бертолуччи – автор "Конформиста" (Il Conformista, 1970), "Последнего танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатого века" (Il Novecento, 1976), "Последнего императора" (The Last Emperor, 1987),  "Маленького Будды" (Little Buddha, 1993), "Ускользающей красоты" (Stealing Beauty, 1996) и "Мечтателей" (The Dreamers, 2003).

© AP Photo
Режиссер Бернардо Бертолуччи на церемонии вручения премии "Оскар" за фильм "Последний Император". 29 апреля 1988 года
Творчество режиссера было отмечено престижными кинематографическими наградами. Он обладатель премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013-м был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи наградили Премией мира (Peace Summit Award) за вклад в борьбу за права человека.

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер, продюсер, народный артист РФ Карен Шахназаров в эфире радио Sputnik поделился своими мыслями об этой утрате.

"Бертолуччи был большой художник. Он, пожалуй, был последним из этой плеяды великих итальянцев – Пазолини, Феллини, Антониони, Висконти… Его художественные идеи отсюда, из ренессанса итальянского кино середины ХХ века. И, конечно, он сделал такие выдающиеся картины, как "Конформист", "Двадцатый век"… "Последнее танго в Париже" – скандальная лента в свое время… Сейчас много скандалов устраивают, а у Бертолуччи эротическая тема необыкновенно художественна и уместна в его картине, это был не скандал ради скандала… Словом, большущий мастер, память ему, царствие небесное… Действительно выдающийся художник, настоящий художник, таких сейчас уже нет ни в Италии, ни в Европе, ни в Америке. Это уходящая плеяда", – сказал Карен Шахназаров.

Последний киноимператор Бернардо Бертолуччи
© AP PhotoБернардо Бертолуччи рос в семье профессора истории искусств и кинокритика, который поощрял интерес к кино и брал с собой на съемки.Итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи
© AP Photo
Бернардо Бертолуччи рос в семье профессора истории искусств и кинокритика, который поощрял интерес к кино и брал с собой на съемки.
© AP Photo / Neal UlevichБудущий режиссер учился в Римском университете на философа и в юности писал стихи.Съемки фильма Последний император в Пекине. 2 мая 1987 года
© AP Photo / Neal Ulevich
Будущий режиссер учился в Римском университете на философа и в юности писал стихи.
© AP PhotoБертолуччи начинал как ассистент режиссера на съемках фильма Пьеро Паоло Пазолини "Аккаттоне". Позже свой полнометражный дебют "Костлявая кума" Бертолуччи снял в стиле Пазолини.Режиссер Бернардо Бертолуччи на церемонии вручения премии Оскар за фильм Последний Император. 29 апреля 1988 года
© AP Photo
Бертолуччи начинал как ассистент режиссера на съемках фильма Пьеро Паоло Пазолини "Аккаттоне". Позже свой полнометражный дебют "Костлявая кума" Бертолуччи снял в стиле Пазолини.
© AFP 2018 / Vince Bucci Самые известные фильмы режиссера — "Конформист" (1970), "Последнее танго в Париже" (1972), "Двадцатый век" (1976), "Последний император" (1987), "Маленький Будда" (1993), "Ускользающая красота" (1996), "Мечтатели" (2003).Актриса Лив Тайлер и режиссер Бернардо Бертолуччи на премьере фильма Ускользающая красота. 1996 год
© AFP 2018 / Vince Bucci 
Самые известные фильмы режиссера — "Конформист" (1970), "Последнее танго в Париже" (1972), "Двадцатый век" (1976), "Последний император" (1987), "Маленький Будда" (1993), "Ускользающая красота" (1996), "Мечтатели" (2003).
© AP PhotoЛив Тайлер в фильме "Ускользающая красота".Лив Тайлер в фильме Ускользающая красота
© AP Photo
Лив Тайлер в фильме "Ускользающая красота".
© AP PhotoПосле успеха "Конформиста" и "Последнего танго в Париже" режиссер много работал за пределами Италии, в том числе на Востоке, и называл себя "скептическим буддистом-любителем".Итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи
© AP Photo
После успеха "Конформиста" и "Последнего танго в Париже" режиссер много работал за пределами Италии, в том числе на Востоке, и называл себя "скептическим буддистом-любителем".
© AP PhotoБернардо Бертолуччи с актерами Марлоном Брандо и Марией Шнайдер на съемках картины "Последнее танго в Париже".Режиссер Бернардо Бертолуччи на съемках фильма Последнее танго в Париже с ведущим актером Марлон Брандо и актрисой Марией Шнайдер в Париже. 11 февраля 1973 года
© AP Photo
Бернардо Бертолуччи с актерами Марлоном Брандо и Марией Шнайдер на съемках картины "Последнее танго в Париже".
© AP Photo / Willi HelfenbergerТворчество режиссера отмечено престижными кинематографическими наградами.Режиссер Бернардо Бертолуччи
© AP Photo / Willi Helfenberger
Творчество режиссера отмечено престижными кинематографическими наградами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБертолуччи — обладатель "Оскара", "Золотого глобуса", премии BAFTA, наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей. В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".Кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи с членами жюри на церемонии закрытия 70-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бертолуччи — обладатель "Оскара", "Золотого глобуса", премии BAFTA, наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей. В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".
© Maran Film (1970)Кадр из фильма "Конформист".Кадр из фильма Конформист
© Maran Film (1970)
Кадр из фильма "Конформист".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБернардо Бертолуччи перед премьерой фильма "Ты и я" (Io E Te) на 65-м Каннском кинофестивале.Режиссер Бернардо Бертолуччи во время фотосессии перед премьерой фильма Ты и я (Io E Te) на 65-м Международном Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бернардо Бертолуччи перед премьерой фильма "Ты и я" (Io E Te) на 65-м Каннском кинофестивале.
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