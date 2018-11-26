Эксперт объяснил, почему решение СНБО о военном положении похоже на анекдот

После инцидента с кораблями ВМС Украины в Азовском море и их задержания пограничниками РФ украинскую армию привели в состояние полной боеготовности. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik предположил, какие цели преследовал Киев своей провокацией.

Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.

Кроме того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины.

СНБО Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение СНБО о введении военного положения.

"Это поразительное решение, учитывая тот факт, что Украина уже почти пять лет на всех международных площадках кричит о том, что является жертвой "российской агрессии" – и вот через пять лет они вводят военное положение. Само по себе это – анекдот. При этом совершенно понятно, что ни украинской армии, ни самой Украине ничто не угрожает. А эти три корабля, которые задержаны, будут являться вещественными доказательствами в уголовном деле… Мы понимаем, что Украина действовала нагло, демонстрируя, что они не признают возвращения Крыма в состав России – а значит, не признают и территориальные воды России вокруг Крыма. Они зашли в них сознательно – а теперь делают круглые глаза: дескать, не понимают, почему все так получилось. Хотя их предупреждали неоднократно с российских судов береговой охраны", – сказал Андрей Суздальцев.

Он предположил, какие цели преследуют украинские власти своей провокацией.

"Военное положение вводится на 60 дней как минимум. То есть, получается, президентские выборы на Украине могут быть сдвинуты – опять-таки как минимум, а то и вовсе отменены. Второй момент – эти действия могут быть использованы Киевом как повод, чтобы аннулировать российско-украинское соглашение по Азовскому морю от 2003 года. И тогда Украина попытается в одностороннем порядке определить свои территориальные воды в Азовском море. Что, как заранее ясно, будет чревато конфликтами, учитывая, что значительная часть побережья – это крымское побережье. Все это, несомненно, согласовано с США. Дело в том, что антироссийская санкционная политика в последнее время испытывает дефицит поводов. И этот инцидент может стать одним из поводов, чтобы принять все-таки второй пакет санкций США против России. И это отражает некую анекдотичность ситуации – любая шаланда может стать поводом для чего угодно", – заключил Андрей Суздальцев.