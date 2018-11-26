Юрист: требования Киева по задержанным кораблям не могут быть удовлетворены

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

Киев потребовал от России вернуть украинских военнослужащих и корабли, задержанные за нарушение российской госграницы. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала, почему это требование не может быть выполнено.

Украинский лидер Петр Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которых задержала ФСБ за пересечение границы.

"Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", – сообщается на сайте президента Украины.

Порошенко также отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Ранее украинский МИД распространил сообщение, в котором потребовал от РФ обеспечить возвращение на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы, а также "вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки".

Кроме того, украинский МИД обращается к союзникам и партнерам с призывом принять меры для сдерживания РФ "через применение новых и усиление существующих санкций", а также предоставление Украине военной помощи.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала ситуацию.

"В ответ на провокацию со стороны украинских кораблей российские пограничники действовали в рамках международного морского права, в рамках Уголовного кодекса РФ. Возврат этих судов и экипажа на территорию Украины невозможен в настоящее время, поскольку будет расследование в связи с возбуждением уголовного дела о незаконном пересечении российской границы. Как уже сообщалось, всем раненым оказана необходимая помощь. Следственные действия будут проходить в соответствии с российским законодательством. Поэтому требования украинских властей не обоснованы, незаконны и не подлежат удовлетворению. Считаю, что Россия действует правомочно, законно. А действия украинских властей подлежат оценке на Совете Безопасности ООН, которое пройдет сегодня вечером", – сказала Мария Ярмуш.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.