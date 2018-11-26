Юрист: требования Киева по задержанным кораблям не могут быть удовлетворены

Украинский лидер Петр Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которых задержала ФСБ за пересечение границы.
"Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", – сообщается на сайте президента Украины.
Ранее украинский МИД распространил сообщение, в котором потребовал от РФ обеспечить возвращение на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы, а также "вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки".
Кроме того, украинский МИД обращается к союзникам и партнерам с призывом принять меры для сдерживания РФ "через применение новых и усиление существующих санкций", а также предоставление Украине военной помощи.
В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала ситуацию.
"В ответ на провокацию со стороны украинских кораблей российские пограничники действовали в рамках международного морского права, в рамках Уголовного кодекса РФ. Возврат этих судов и экипажа на территорию Украины невозможен в настоящее время, поскольку будет расследование в связи с возбуждением уголовного дела о незаконном пересечении российской границы. Как уже сообщалось, всем раненым оказана необходимая помощь. Следственные действия будут проходить в соответствии с российским законодательством. Поэтому требования украинских властей не обоснованы, незаконны и не подлежат удовлетворению. Считаю, что Россия действует правомочно, законно. А действия украинских властей подлежат оценке на Совете Безопасности ООН, которое пройдет сегодня вечером", – сказала Мария Ярмуш.
В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.