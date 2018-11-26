Военный эксперт рассказал о новейшей противолодочной системе "Пакет"

Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет".
По версии журнала, "Пакеты" уже установлены на пяти кораблях "Стерегущий", после чего могут оказаться на остальных восьми кораблях этого класса. В дальнейшем Россия может начать экспортировать эти комплексы, пишет издание.
Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях системы.
"Такое название было дано в связи с тем, что этот комплекс оснащен двумя видами торпед, которые работают по разным целям: одна – по подводным лодкам, другая – против торпед. Понятное дело, что они отличаются по характеристикам. Противолодочная торпеда (МТТ – малогабаритная тепловая торпеда) предназначена для того, чтобы уничтожать подводные лодки на глубинах до 600 метров и на удалении порядка 20 километров от корабля. Реактивная противоторпеда М-15 предназначена для того, чтобы бороться с любыми торпедами, которые подходят к кораблю на расстоянии порядка полутора километров и на глубине 800 метров. При этом скорость противоторпеды составляет порядка 50 узлов", – сказал Алексей Леонков.
Он прокомментировал также интерес к этой системе на Западе.
"Работу этой системы недавно демонстрировали два наших корабля на Балтийском море – это корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Калмыкия". "Калмыкия" изображала противника, который стрелял торпедой, а "Стойкий" с помощью "Пакета" уничтожил эту торпеду, показав эффективность комплекса. Понятно, что, увидев такие кадры "торпедной дуэли", за рубежом заинтересовались: подобного рода комплексов у них именно в таком виде не существует. И у нас комплексы противолодочные и противоторпедные обычно существовали как два отдельных вида вооружения, которые ставились на корабли. А "Пакет" – это единый комплекс. Сейчас его ставят на новейшие корабли, которые поступают на вооружение нашего флота. В принципе, комплекс универсальный, и предполагается, что большинство кораблей будет оснащено такими комплексами, что позволит увеличить боеспособность – практически все корабли станут противолодочными", – заключил Алексей Леонков.