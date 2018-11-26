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Эксперт: условия Brexit'а оказались не так радужны, как думали британцы

(обновлено: 11:48 26.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает на пресс-конференции в Брюсселе. 25 ноября 2018Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает на пресс-конференции в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕС одобрил договор об условиях Brexit'а. Однако в нем прописаны далеко не все условия, и пространство для маневра остается, отметил в эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский.

Саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании в воскресенье, 25 ноября, проект договора об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной, однако самая большая часть работы по Brexit'у еще впереди, сообщили чиновники ЕС.

Плакат против выхода Великобритании из Евросоюза у дороги на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики
© AFP 2018 / Paul Faith
"Вопрос о "черной дыре" отложили". Эксперт о соглашении по Brexit'у
Переговоры длились не один месяц, лишь в ноябре были согласованы проекты двух документов, которые должны лечь в основу отделения Британии от ЕС и, в случае их окончательной ратификации, предотвратить "жесткий" Brexit без соглашения.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер счел договоренность об условиях Brexit'а лучшей из возможных для обеих сторон. "Я приглашаю тех, кто должен ратифицировать эту сделку (в Великобритании – ред.), принять это во внимание", – заявил он.

Европейский совет призвал Еврокомиссию, Европейский парламент и Совет ЕС предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, сообщает Евросовет.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: слова Юнкера о Brexit'е – по сути, соболезнования британцам
Если договор об условиях Brexit'а не будет окончательно ратифицирован в ЕС и Великобритании к этому моменту, стране грозит "жесткий" выход из ЕС, чреватый, в частности, негативным влиянием на экономику – причем и страны, и союза.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что пока нет уверенности в ратификации проекта в Лондоне.

"В Европе уже есть консенсус, что европейцы готовы его принять. На самом деле, британцы имели в Европе своих союзников – можно говорить и о Польше, которой были сделаны отдельные уступки, и о Венгрии, которой были обещаны большие британские инвестиции, – так что проект получился компромиссным, и он устраивает, в том числе, и часть британского правительства. Некоторые министры покинули кабинет, потому что у них были разногласия с (премьер-министром Великобритании) Терезой Мэй. Но теперь остается вопрос, будет ли это соглашение принято британским парламентом. И здесь уверенности пока нет. Причиной критики стало то, что некоторые вопросы в проекте не определены полностью, и если он будет принят, потом будет уже дорабатываться, и стороны будут приходить к новым решениям. Договор не описывает все нюансы выхода, там сохраняется возможность давления на Великобританию", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его мнению, этот непростой процесс увеличил в стране число противников выхода Великобритании из ЕС.

"Люди в Британии недовольны даже фактом Brexit'а – последние опросы показывают, что противников Brexit'а стало больше (хоть и не намного), чем его сторонников. То есть постоянная министерская чехарда, непрекращающийся политический кризис, то, что условия выхода оказались не такими радужными, как это казалось изначально – все это приводит к тому, что британцы, устав от темы Brexit'а как такового, постепенно становятся его противниками", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский. 

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