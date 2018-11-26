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Эксперт о полетах на Марс: есть проблемы, неподвластные Илону Маску

(обновлено: 11:17 26.11.2018)
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации МарсаГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что лично отправится на Марс с вероятностью 70%. Возможность такого полета в эфире радио Sputnik оценил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%, сообщает американское издание Axios

"Семьдесят процентов", – заявил Маск в интервью изданию, отвечая на вопрос, какова вероятность, что он сам отправится на Марс. 

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. 2 апреля 2018
© Фото : Official SpaceX Photos
"Точка не поставлена". Эксперт о разработке ракет с возвращаемыми ступенями
"Мы недавно сделали несколько открытий, из-за которых я очень воодушевлен", – отметил глава компании.

Он добавил, что билет для перелета будет стоить около двухсот тысяч долларов. Однако, по его словам, не каждый богатый человек захочет отправиться в подобное путешествие. "Вероятность умереть на Марсе гораздо выше, чем на Земле", – подчеркнул Маск.

Комментируя заявление главы SpaceX в эфире радио Sputnik, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что еще не решен один из главных вопросов – безопасность экипажа при таких полетах.

"Безусловно, это в стиле Маска – делать такие заявления. Они, конечно, помогают ему в бизнесе. Ну, что ж, все стараются продвигать свой бизнес, и ему это удается. Есть здесь и положительный эффект: это напоминает всем нам, что мечта полететь на Марс сохраняется. Конечно, все сроки, которые называет Маск, как говорится, мобилизационные. Но, тем не менее, они слегка встряхивают всех людей, причастных к космической деятельности, позволяют выдвигать новые идеи, строить планы. Но говорить о том, что вскоре, через 10-20 лет, мы полетим на Марс – это вряд ли случится. Есть проблемы, решение которых не во власти Маска. Технические возможности – доставить аппарат с экипажем и вернуть его – есть, но экипаж должен вернуться живым и здоровым. А для этого нужно как-то справиться с радиацией. Это пока не получается, в этом и проблема. Здесь пока никаких радикальных идей нет, кроме фантастических", – сказал Натан Эйсмонт.

В сентябре прошлого года Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. По словам Маска, для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, используются все достижения компании.

Предполагается, что ракета сначала должна будет достичь околоземной орбиты, где будет происходить дозаправка. Затем она продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
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Ранее сообщалось, что на Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.

В 2016 году компания SpaceX заявила о намерении совершить пилотируемый полет на Марс уже в 2020-2025 годах. Первый беспилотный полет к Красной планете тогда планировалось совершить в 2018 году.

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