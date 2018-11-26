"Пули, водометы, газ". Политолог о возможном ответе США каравану мигрантов

США намерены разрешить ситуацию с мигрантами на южной границе совместно с властями Мексики, заявили в Вашингтоне. В эфире радио Sputnik политолог Олег Матвейчев высказал мнение, что кризис с беженцами из Центральной Америки был создан искусственно.

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что США намерены разрешить ситуацию с мигрантами на границе вместе с властями Мексики.

"Служба таможенного и пограничного контроля наряду с министерством внутренней безопасности, федеральными, местными правоохранительными органами и правоохранительными органами штата и министерством обороны усилили присутствие вдоль юго-западной границы и на наших пропускных пунктах. Мы остаемся в тесном контакте с мексиканскими властями и привержены безопасному решению вместе с ними", – написала Нильсен в своем микроблоге в Twitter.

Ранее издание Milenio сообщило, что порядка 500 мигрантов из Центральной Америки попытались прорваться через пограничную стену в районе Тихуаны, однако сделать это им не удалось. Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать мигрантов на родину. Также СМИ сообщали, что американские силовики применяли против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Пограничники США закрыли в воскресенье один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой в районе Сан-Диего, через который идет основной поток беженцев.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Мексика, очевидно, неспособна это решить. Это государство крайне слабо, оно не контролирует части собственной территории. К тому же нужно понимать, что истоком проблемы – мигрантского похода – были внутриамериканские политические проблемы. Началось-то все до выборов в американский конгресс. Одна из сторон говорила, что это сделали демократы, которые хотели "потроллить" (президента США Дональда) Трампа. Но, возможно, и сам Трамп за этим стоит или близкие к нему люди, чтобы показать мигрантскую проблему, на которой он победил на президентских выборах. Одним словом, кризис когда-то создавался искусственно, американские СМИ очень хорошо на нем попиарились, а сейчас эти люди стали никому не нужны – выборы в конгресс прошли, а беженцы, мигранты остались. И сейчас они совершенно бесхозны, им нечего делать, нечего есть – остается только прорываться на территорию США. США их, конечно, не пускают. Трамп мог бы изобразить гуманиста, например, выдать какие-то деньги на устройство лагеря. Но не уверен, что он будет это делать – вся его риторика настраивает на очень жесткий ответ. Поэтому, скорее всего, пули, водометы, газ – это будет ответом", – считает Олег Матвейчев.

Последние данные МВД Мексики свидетельствуют о том, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из караванов вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.