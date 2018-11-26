Военный политолог: Украина пошла на нарушение границ РФ по двум причинам

В ФСБ сообщили о задержании кораблей ВМС Украины, нарушивших госграницу. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik рассказал, на каком уровне, по его мнению, принималось решение украинской стороной о провокации в Черном море.

ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье, 25 ноября, в Черном море ряд провокаций.

По данным ведомства, нарушившие госграницу суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 произвели очередную попытку незаконных действий в пределах территориальных вод России. Украинские суда проигнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке. При этом, как отметили в ведомстве, они совершали опасное маневрирование.

Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие, три украинских корабля были задержаны. При этом легкие ранения получили трое военнослужащих ВМС Украины, им оказана помощь, угрозы жизни нет.

В ФСБ указали, что украинской стороне известен установленный порядок прохождения военных кораблей через российские территориальные воды, причем этот порядок украинские суда до этого использовали для осуществления мирного прохода.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России. Задержанные корабли будут доставлены в порт Керчи. В целях безопасности Керченский пролив в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, зачем эта провокация нужна была Киеву.

"Скорее всего, нарушение границы – это решение президента Украины Петра Порошенко, и связано это решение с внутриполитической повесткой дня, а именно – с предвыборной кампанией. Он хочет решить проблемы с высоким антирейтингом. И чтобы победить на выборах, было принято такое провокационное решение, которое привело к тому, что было объявлено о намерении ввести военное положение на 60 суток. Это свидетельствует о решении Петра Порошенко силовым путем обеспечить себе еще один срок. Но есть и внешняя причина – это встреча в Буэнос-Айресе "Большой двадцатки", где будут встречаться президент РФ с президентом США. И, скорее всего, Порошенко хочет обратить внимание на Украину", – сказал Андрей Кошкин.

В ночь на понедельник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проголосовал за введение на территории страны военного положения сроком на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада. Внеочередное заседание парламента назначено на 16.00 (17.00 по московскому времени).