Эксперт оценил намерение властей Украины ввести военное положение в стране

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. 15 марта 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. 15 марта 2017 года

СНБО Украины проголосовал за введение военного положения в стране, президент Петр Порошенко поддержал это решение. К каким последствиям это может привести, в эфире радио Sputnik предположил политолог Владимир Киреев.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в понедельник проголосовал за введение военного положения на территории страны на 60 суток.

Соответствующее предложение секретаря СНБО Александра Турчинова поддержал Петр Порошенко. Президент призвал депутатов Рады обсудить вопрос о введении военного положения в понедельник в закрытом режиме. Внеочередное заседание парламента, который должен будет утвердить решение СНБО, назначено на 16.00 (17.00 мск).

Порошенко заявил, что введение военного положения не скажется на положении в Донбассе и не приведет к наступательным действиям. "Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан", — сказал президент, добавив, что это решение не "значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках".

"У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включая Минские соглашения", — заявил Порошенко. Он заверил, что решение не ограничит прав и свобод граждан и не повлечет немедленной мобилизации, при этом будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

В понедельник Порошенко намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами ряда государств.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что президент Украины стремился именно к такому развитию событий.

"Да, это была намеренная провокация с целью объявления военного положения и дальнейшей эскалации конфликта. Мне кажется, что эта ситуация чревата непредсказуемой эскалацией. Независимо от того, в каком коридоре они стремятся удержать ситуацию, – объявить военное положение, отменить выборы, чтобы остаться у власти, выполнить свои обязательства перед заказчиками в Вашингтоне или каких-то других столицах и создать проблемы для России, – эта ситуация может превратиться в настоящую войну. И количество участников может расти. Они сейчас в рамках этого военного положения предпримут попытки возвращения Донбасса, и это может стать поводом вовлечения России и прямого столкновения Киева и Москвы", — полагает Владимир Киреев.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву нарушили госграницу России. Установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу они не соблюдали.

Как сообщила ФСБ, украинские суда в очередной раз попытались совершить незаконные действия – они не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота о немедленной остановке и совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей было применено оружие. Все три судна ВМС Украины были задержаны в российских территориальных водах. В ходе инцидента легко ранены трое украинских военных, им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет, заявили в ФСБ. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело. Задержанные корабли будут доставлены в порт Керчи.

Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, в целях безопасности был закрыт для прохода гражданских судов.



