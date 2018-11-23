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Мнение: украинцам "стыдно, неприятно и обидно" признаться в самообмане

(обновлено: 18:23 23.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. 22 июня 2017Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петр Порошенко не стал прогнозировать сроки вступления Украины в ЕС, ранее он заявлял, что это произойдет до 2030 года. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему украинский лидер попытался в этот раз уйти от прямого ответа.

Петр Порошенко не стал прогнозировать сроков вступления страны в ЕС, отметив только, что это вопрос недалекого будущего. Об этом украинский президент сказал в пятницу на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в Киеве.

Порошенко ранее заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Он также выразил мнение, что нынешние украинские школьники уже будут жить в ЕС. При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий был менее скромен в своих прогнозах и заявил, что Украина может стать полноценным членом ЕС уже в 2025 году.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
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"Не ведитесь на эти вопросы, потому что как только кто-то ухватится за дату, дальше будут говорить: "предательство", "конец", "все пропало"… Я уверен, что дата зависит, в том числе, и от вас, уважаемая студентка третьего курса, и от второго курса… И вот когда мы все вместе объединимся, будем упорно работать, чтобы изменить страну, у них не останется выбора, потому что не может быть полноценной Европы, полноценного ЕС без Украины", – сказал Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос.

От прямого ответа президент ушел, отметив лишь, что это вопрос недалекого будущего. "Скажу так: это не вопрос десятилетий, а вопрос годов – что касается нашего членства", – сказал Порошенко.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сегодня уже сами украинцы понимают, что их мечты, с которыми они выходили на Майдан, рушатся.

"Если говорить о том, как обстоят дела на сегодняшний момент, то, конечно, страны Европейского союза Украину видеть у себя не хотят. И граждане Украины, да и политические силы понимают, что их надежды, которые их толкали на участие в Майдане в 2013-14 годах, оказались ложными. Признать это стыдно, неприятно и обидно, потому что это было основной линией водораздела для широких масс людей по отношению к России, из-за чего весь этот конфликт и произошел. А теперь оказывается, что надежды обмануты, и то, ради чего все это начиналось, оказалось самообманом. Естественно, большинство людей понимают это, но просто боятся признаться в этом, возможно, даже самим себе", – сказал Владимир Киреев.

По его мнению, Порошенко также понимает, что Украине вряд ли удастся вступить в ЕС, поэтому и уходит от прямого ответа.

"Я думаю, что он (Порошенко – ред.) понимает, что шансы на вступление Украины в ЕС крайне призрачны. Поэтому и называются числа, которые никто не будет вспоминать через несколько лет. Если бы он сказал, что это произойдет, скажем, в 2022 году, его слова помнились бы. Но дата 2030 год не проверяема в принципе. Сменится несколько политических поколений, практически неизбежно изменится политическая культура как на самой Украине, так, вполне вероятно, и в Европе. Евросоюз изменяется, трансформируется, и как он будет выглядеть через 12 лет, какое у него будет отношение к Украине, предсказать невозможно", – отметил политолог.

Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Парламент Украины в четверг по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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