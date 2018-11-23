Американист: США переоценивают свои силы в отношении России

Американский профессор назвал попытки США изолировать Россию "тщеславной глупостью" и проявлением "скудоумия". Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что страну размером в континент изолировать невозможно.

Попытки изолировать такую огромную страну, как Россия, – это "тщеславная глупость" и проявление "скудоумия", которое приводит лишь к противоположному эффекту. Такое мнение, как пишет американский журнал The Nation, высказал заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн.

По его мнению, речи об изоляции России сейчас не идет – после 2014 года Москва стала самой активной дипломатической столицей в мире.

Россия расширяет сотрудничество со многими странами, в том числе членами Евросоюза, который ввел против Москвы санкции, напоминает историк.

Кроме того, Москва сейчас координирует три важнейших переговорных процесса: по Сирии, Сербии и Косово и даже по Афганистану, отмечает профессор.

США пора учиться у России, иначе они попадут в еще большую самоизоляцию, заключил Коэн.

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал мнение американского профессора.

"Стивен Коэн является одним из немногих представителей американской политологической мысли сегодня, который стоит на принципах реализма, по крайней мере, он сторонник улучшения отношений Америки и России. Конечно, Коэн прав, потому что изолировать страну размером с континент невозможно. Я думаю, Соединенные Штаты переоценивают свои возможности. Особенно если учесть, что они сейчас пытаются изолировать не только Россию, но и Китай, Иран, Северную Корею…", – сказал Константин Блохин.

По его мнению, по сути, США изолируют не своих противников, а самих себя.

"Своими действиями в отношении не только своих противников, но и своих союзников – этими санкционными режимами, торговыми войнами против Европы, против той же Канады – США сами превращают себя в страну-изгоя. За последнее время США вышли из Транстихоокеанского партнерства, из Парижского соглашения по климату, из сделки по Ирану, из Совета по правам человека ООН, сейчас грозятся выйти из ДРСМД… То есть, подводя итог, я думаю, что в попытках изолировать Россию и всех остальных США могут, во-первых, надорваться, а во-вторых, сами себя изолировать", – отметил Константин Блохин.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Канада и Евросоюз ввели антироссийские санкции, на что Москва ответила продуктовым эмбарго. Россия неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию кризиса.